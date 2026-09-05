PASE-U: estas son las fechas para retirar la tarjeta en David y los requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció las fechas para la entrega de tarjetas destinadas al cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a estudiantes beneficiarios en la provincia de Chiriquí.

La jornada se realizará durante tres días en David, donde serán entregadas 34,310 tarjetas correspondientes a un total de 49,586 estudiantes beneficiarios.

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¿Cuándo entregará el IFARHU las tarjetas del PASE-U?

La entrega está programada para los días:

Jueves 10 de septiembre

Viernes 11 de septiembre

Sábado 12 de septiembre

La atención será en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El @IFARHU anuncia que los días 10, 11 y 12 de septiembre se estará realizando la entrega de 34,310 tarjetas para el cobro del PASE-U a un total de 49,586 estudiantes beneficiarios, en David, provincia de Chiriquí, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.



Para realizar el retiro de… pic.twitter.com/pCM32oFDJ4 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2026

El IFARHU hizo un llamado a los acudientes para que acudan en la fecha que les corresponde, de acuerdo con el calendario de pagos publicado por la institución.

¿Qué se necesita para retirar la tarjeta?

Los acudientes que deban retirar la tarjeta deberán cumplir con los requisitos establecidos por el IFARHU.

Es necesario presentar:

Cédula vigente del acudiente.

Tener descargada la aplicación Punch by Caja de Ahorros .

. Haber completado previamente los datos solicitados en la aplicación.

Por ello, se recomienda realizar con anticipación la descarga y completar la información requerida para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Dónde consultar el calendario del PASE-U?

El IFARHU recordó que los beneficiarios deben verificar la fecha que les corresponde en el calendario de pagos y entrega publicado por la entidad.

La institución también pidió a los acudientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso.