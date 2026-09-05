¿Dónde está más barata la gasolina este sábado? Estos son los precios por localidad

¿Dónde está más barata la gasolina este sábado?

Este sábado 5 de septiembre de 2026 tiene previsto llenar el tanque de su vehículo con gasolina , conviene revisar los nuevos precios máximos de venta al público establecidos para los combustibles en Panamá. Los valores, fijados por la Secretaría Nacional de Energía, regirá hasta las 5:59 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026. En este nuevo periodo, los tres principales combustibles registraron aumentos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Gasolina en Panamá: ¿Cuánto subieron los combustibles?

Los incrementos por litro son los siguientes:

Gasolina de 95 octanos: aumentó B/.0.053 por litro.

aumentó B/.0.053 por litro. Gasolina de 91 octanos: aumentó B/.0.034 por litro.

aumentó B/.0.034 por litro. Diésel bajo en azufre: aumentó B/.0.047 por litro.

¿Dónde está más barata la gasolina este sábado?

View this post on Instagram

De acuerdo con el nuevo listado de precios máximos, Panamá y Colón se mantienen entre las localidades con los precios más bajos.

En estas zonas, los valores máximos por litro son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.279

B/.1.279 Gasolina de 91 octanos: B/.1.194

B/.1.194 Diésel bajo en azufre: B/.1.400

En Arraiján y La Chorrera, los precios máximos son ligeramente superiores:

95 octanos: B/.1.281

B/.1.281 91 octanos: B/.1.197

B/.1.197 Diésel: B/.1.403

Mientras que en Antón se establecieron en:

95 octanos: B/.1.284

B/.1.284 91 octanos: B/.1.199

B/.1.199 Diésel: B/.1.405.

Estos son los precios en otras localidades

En Penonomé, Aguadulce y Divisa, el precio máximo por litro quedó en:

95 octanos: B/.1.287

B/.1.287 91 octanos: B/.1.202

B/.1.202 Diésel: B/.1.408

Los precios aumentan progresivamente dependiendo de la localidad. Entre las zonas con los valores más altos se encuentra Changuinola, donde el litro puede alcanzar:

95 octanos: B/.1.329

B/.1.329 91 octanos: B/.1.244

B/.1.244 Diésel: B/.1.450.

¿Qué debe tomar en cuenta el conductor?

Estos son precios máximos de venta al público, por lo que sirven como referencia para conocer el tope establecido para cada localidad. Para este sábado, los conductores deben considerar que el nuevo periodo de precios estará vigente durante todo el fin de semana y continuará hasta la madrugada del 18 de septiembre.

En resumen: si busca el precio máximo más bajo entre las localidades señaladas, Panamá y Colón parten con B/.1.194 por litro para la gasolina de 91 octanos, B/.1.279 para la de 95 y B/.1.400 para el diésel.