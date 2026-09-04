Lista de nuevos precios del combustible que regirán del 4 al 18 de septiembre

La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía que, a partir del viernes 4 de septiembre de 2026 a las 6:00 a.m., hasta el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 5:59 a.m., estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en estaciones de servicio de la República de Panamá, expresados en centavos por litro.
- 95 octanos: 1.279
- 91 octanos: 1.194
- Diésel: 1.400
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.281
- 91 octanos: 1.197
- Diésel: 1.403
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.287
- 91 octanos: 1.202
- Diésel: 1.408
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.292
- 91 octanos: 1.207
- Diésel: 1.413
Las Tablas
- 95 octanos: 1.294
- 91 octanos: 1.210
- Diésel: 1.416
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.302
- 91 octanos: 1.218
- Diésel: 1.424
Volcán
- 95 octanos: 1.305
- 91 octanos: 1.220
- Diésel: 1.327
Changuinola
- 95 octanos: 1.329
- 91 octanos: 1.244
- Diésel: 1.450