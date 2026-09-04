Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 16:19

Lista de nuevos precios del combustible que regirán del 4 al 18 de septiembre

Esta es la lista oficial de los nuevos precios del combustible que regirán del 4 al 18 de septiembre.

Lista de nuevos precios del combustible.

Lista de nuevos precios del combustible.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía que, a partir del viernes 4 de septiembre de 2026 a las 6:00 a.m., hasta el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 5:59 a.m., estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en estaciones de servicio de la República de Panamá, expresados en centavos por litro.

Precios por litro de combustible

  • Gasolina de 95 octanos: +0.053 centavos

  • Gasolina de 91 octanos: +0.034 centavos

  • Diésel: +0.047 centavos

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.279
  • 91 octanos: 1.194
  • Diésel: 1.400

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.281
  • 91 octanos: 1.197
  • Diésel: 1.403

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.287
  • 91 octanos: 1.202
  • Diésel: 1.408

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.292
  • 91 octanos: 1.207
  • Diésel: 1.413

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.294
  • 91 octanos: 1.210
  • Diésel: 1.416

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.302
  • 91 octanos: 1.218
  • Diésel: 1.424

Volcán

  • 95 octanos: 1.305
  • 91 octanos: 1.220
  • Diésel: 1.327

Changuinola

  • 95 octanos: 1.329
  • 91 octanos: 1.244
  • Diésel: 1.450

En esta nota:
Seguir leyendo

Combustible en Panamá: aprueban B/.26.3 millones para estabilizar parcialmente su precio

Precio de la gasolina y el diésel aumenta en Panamá desde este viernes

Transportistas de colegiales denuncian que el subsidio del combustible no se aplica correctamente

Recomendadas

Más Noticias