Miss Universe Panamá 2026: ellas son las candidatas que compiten por la corona

La competencia por la corona de Miss Universe Panamá 2026 entra en su recta final con las representantes de distintas provincias, distritos y regiones del país que buscan convertirse en la nueva soberana de la belleza panameña.
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¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe Panamá 2026?
Estas son las representantes incluidas en el listado proporcionado por la Organización Señorita Panamá:
- Miss Veraguas: Arantza Franceshi
- Miss Taboga: Melanys Martínez
- Miss Riviera Pacífica: Yadanis de León
- Miss Riviera del Canal: Shirley Castillo
- Miss Penonomé: María del Rosario Vargas
- Miss Pedasí: Anny de León
- Miss Panamá Viejo: Norys Padilla
- Miss Panamá Oeste: Luz Alvarado
- Miss Panamá Norte: Anyuris Arrocha
- Miss Panamá Este: Ilisneth Gil
- Miss Panamá Centro: Stacy Nocle Escobar
- Miss Los Santos: Ilanith Ávila
- Miss Las Tablas: Isabel Núñez
- Miss La Palma: Elenkys Martínez
- Miss La Chorrera: Emily Barahona
- Miss Herrera: Isabel Lourdes Sánchez
- Miss David: Katherine Tribaldos
- Miss Darién: Kairyn Rivas
- Miss Chitré: Angela Camila
- Miss Chiriquí Occidente: Carmen Johany Quintero
- Miss Chiriquí: Gabriela González del Valle
- Representante de Colón: Gabriela Rossie
- Representante de Casco Antiguo: Gina Rujano
- Representante de Coclé: Stephanie De León
- Representante de Capira: Amyra Moreno
- Representante de Bocas del Toro: Taiz Villaverde
- Representante de Arraiján: Adriana Ramsay
- Representante de Archipiélagos: Isabel Campos
Gran Final de Miss Universe Panamá 2026
La coronación se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán.
Horario de la gala:
- Puertas abiertas: 6:30 p. m.
- Inicio del espectáculo: 8:00 p. m.
- Evento: Gran Final de Miss Universe Panamá 2026
- Lugar: Arena Roberto Durán
La ganadora obtendrá el derecho de representar a Panamá en la próxima edición de Miss Universe, uno de los certámenes de belleza de mayor reconocimiento internacional.