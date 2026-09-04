Miss Universe Panamá 2026: ellas son las candidatas que compiten por la corona

La competencia por la corona de Miss Universe Panamá 2026 entra en su recta final con las representantes de distintas provincias, distritos y regiones del país que buscan convertirse en la nueva soberana de la belleza panameña.

Las candidatas competirán en la Gran Final de Miss Universe Panamá 2026, que se realizará este sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán. Las puertas del recinto abrirán a las 6:30 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 8:00 p. m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Miss Universe Panamá 2026: ¿a qué hora comienza hoy la competencia preliminar?

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe Panamá 2026?

View this post on Instagram

Estas son las representantes incluidas en el listado proporcionado por la Organización Señorita Panamá:

Miss Veraguas: Arantza Franceshi

Arantza Franceshi Miss Taboga: Melanys Martínez

Melanys Martínez Miss Riviera Pacífica: Yadanis de León

Yadanis de León Miss Riviera del Canal: Shirley Castillo

Shirley Castillo Miss Penonomé: María del Rosario Vargas

María del Rosario Vargas Miss Pedasí: Anny de León

Anny de León Miss Panamá Viejo: Norys Padilla

Norys Padilla Miss Panamá Oeste: Luz Alvarado

Luz Alvarado Miss Panamá Norte: Anyuris Arrocha

Anyuris Arrocha Miss Panamá Este: Ilisneth Gil

Ilisneth Gil Miss Panamá Centro: Stacy Nocle Escobar

Stacy Nocle Escobar Miss Los Santos: Ilanith Ávila

Ilanith Ávila Miss Las Tablas: Isabel Núñez

Isabel Núñez Miss La Palma: Elenkys Martínez

View this post on Instagram

Miss La Chorrera: Emily Barahona

Emily Barahona Miss Herrera: Isabel Lourdes Sánchez

Isabel Lourdes Sánchez Miss David: Katherine Tribaldos

Katherine Tribaldos Miss Darién: Kairyn Rivas

Kairyn Rivas Miss Chitré: Angela Camila

Angela Camila Miss Chiriquí Occidente: Carmen Johany Quintero

Carmen Johany Quintero Miss Chiriquí: Gabriela González del Valle

Gabriela González del Valle Representante de Colón: Gabriela Rossie

Gabriela Rossie Representante de Casco Antiguo: Gina Rujano

Gina Rujano Representante de Coclé: Stephanie De León

Stephanie De León Representante de Capira: Amyra Moreno

Amyra Moreno Representante de Bocas del Toro: Taiz Villaverde

Taiz Villaverde Representante de Arraiján: Adriana Ramsay

Adriana Ramsay Representante de Archipiélagos: Isabel Campos

Gran Final de Miss Universe Panamá 2026

View this post on Instagram

La coronación se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán.

Horario de la gala:

Puertas abiertas: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Inicio del espectáculo: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Evento: Gran Final de Miss Universe Panamá 2026

Gran Final de Miss Universe Panamá 2026 Lugar: Arena Roberto Durán

La ganadora obtendrá el derecho de representar a Panamá en la próxima edición de Miss Universe, uno de los certámenes de belleza de mayor reconocimiento internacional.