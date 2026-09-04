IDAAN anuncia baja presión y falta de agua en Balboa, La Boca y sectores aledaños

Trabajos del IDAAN/imagen ilustrativa Imagen ilustrativa/@IDAAN

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el sábado 5 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 p. m., personal de Proyectos Especiales llevará a cabo la interconexión de las líneas de agua potable de 20 y 10 pulgadas, entre las pilas E13 y E15 de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Estas labores forman parte del proyecto de reubicación de sistemas de agua potable que ejecuta la institución.

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