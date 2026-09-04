IDAAN anuncia baja presión y falta de agua en Balboa, La Boca y sectores aledaños

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el sábado 5 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 p. m., personal de Proyectos Especiales llevará a cabo la interconexión de las líneas de agua potable de 20 y 10 pulgadas, entre las pilas E13 y E15 de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Durante las maniobras operativas, se registrará baja presión o falta de suministro de agua potable en Balboa, la calle Tabernilla, La Boca y sectores aledaños. La entidad exhorta a los residentes de estos sectores a tomar las previsiones de almacenamiento necesarias antes del inicio de los trabajos.