PANAMÁ Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 16:58

IDAAN anuncia baja presión y falta de agua en Balboa, La Boca y sectores aledaños

De acuerdo con el IDAAN, estas labores forman parte del proyecto de reubicación de sistemas de agua potable que ejecuta la institución.

Trabajos del IDAAN/imagen ilustrativa

Trabajos del IDAAN/imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa/@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el sábado 5 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 p. m., personal de Proyectos Especiales llevará a cabo la interconexión de las líneas de agua potable de 20 y 10 pulgadas, entre las pilas E13 y E15 de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Estas labores forman parte del proyecto de reubicación de sistemas de agua potable que ejecuta la institución.

Durante las maniobras operativas, se registrará baja presión o falta de suministro de agua potable en Balboa, la calle Tabernilla, La Boca y sectores aledaños. La entidad exhorta a los residentes de estos sectores a tomar las previsiones de almacenamiento necesarias antes del inicio de los trabajos.

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