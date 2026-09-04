Este sábado 5 de septiembre se celebrará la gala final del certamen Miss Universe Panamá, evento en el que se elegirá a la representante del país para el concurso internacional que se llevará a cabo en noviembre de 2026.
Miss Universe Panamá Entretenimiento - 4 de septiembre de 2026 - 17:34
Miss Universe Panamá 2026: ¿cómo y dónde ver la gala final este sábado?
Este sábado será la gala final del certamen Miss Universe Panamá, donde se elegirá a nuestra representante para el Miss Universe.
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Conoce dónde ver el Miss Universe Panamá en vivo:
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Televisión abierta: Sintonizar la señal de Telemetro a partir de las 8:00 p. m.
Plataforma digital: Acceder a la transmisión simultánea a través del canal oficial de Telemetro en YouTube.
Concursantes del Miss Universe Panamá
- Archipielagos - Isabel Campos
- Arraiján - Adriana Sofía Ramsay Linares
- Bocas del Toro - Taiz Villaverde Watson
- Capira - Amyra
- Casco Antiguo - Giana Paola Rujano Agüero
- Chiriquí - Gabriel Lineth González Del Valle
- Chiriquí Occidente - Carmen Johany Quintero Pittí
- Chitré - Ángela Camila Olaya García
- Coclé - Stephanie De León
- Colón - Gabriela Justiniani
- Darién - Kairyn Aimeth Rivas Brackman
- David - Katherine López Tribaldos
- Herrera - Isabel Sánchez
- La Chorrera - Emily Barahona
- La Palma - Elenkys Martínez
- Las Tablas - Isabella Kristina Núñez Cedeño
- Los Santos - Ilanith Ávila
- Panamá Centro - Stacy Nicole Escobar De León
- Panamá Este - Ilisneth Gil
- Panamá Norte - Anyuris Arrocha
- Panamá Oeste - Luz
- Panamá Viejo - Noris Padilla
- Pedasí - Anny De León
- Penonomé - María Del Rosario Vargas
- Riviera del Canal - Shirley Castillo
- Riviera Pacífica - Yadianis De León
- Taboga - Melany Martínez
- Veraguas - Arantxa Franceschi Tovar
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