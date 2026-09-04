Miss Universe Panamá Entretenimiento -  4 de septiembre de 2026 - 17:34

Miss Universe Panamá 2026: ¿cómo y dónde ver la gala final este sábado?

Este sábado será la gala final del certamen Miss Universe Panamá, donde se elegirá a nuestra representante para el Miss Universe.

Miss Universe Panamá 2026.

Miss Universe Panamá 2026.

@missuniversepanamaorg
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 5 de septiembre se celebrará la gala final del certamen Miss Universe Panamá, evento en el que se elegirá a la representante del país para el concurso internacional que se llevará a cabo en noviembre de 2026.

Conoce dónde ver el Miss Universe Panamá en vivo:

  • Televisión abierta: Sintonizar la señal de Telemetro a partir de las 8:00 p. m.

  • Plataforma digital: Acceder a la transmisión simultánea a través del canal oficial de Telemetro en YouTube.

Concursantes del Miss Universe Panamá

  1. Archipielagos - Isabel Campos
  2. Arraiján - Adriana Sofía Ramsay Linares
  3. Bocas del Toro - Taiz Villaverde Watson
  4. Capira - Amyra
  5. Casco Antiguo - Giana Paola Rujano Agüero
  6. Chiriquí - Gabriel Lineth González Del Valle
  7. Chiriquí Occidente - Carmen Johany Quintero Pittí
  8. Chitré - Ángela Camila Olaya García
  9. Coclé - Stephanie De León
  10. Colón - Gabriela Justiniani
  11. Darién - Kairyn Aimeth Rivas Brackman
  12. David - Katherine López Tribaldos
  13. Herrera - Isabel Sánchez
  14. La Chorrera - Emily Barahona
  15. La Palma - Elenkys Martínez
  16. Las Tablas - Isabella Kristina Núñez Cedeño
  17. Los Santos - Ilanith Ávila
  18. Panamá Centro - Stacy Nicole Escobar De León
  19. Panamá Este - Ilisneth Gil
  20. Panamá Norte - Anyuris Arrocha
  21. Panamá Oeste - Luz
  22. Panamá Viejo - Noris Padilla
  23. Pedasí - Anny De León
  24. Penonomé - María Del Rosario Vargas
  25. Riviera del Canal - Shirley Castillo
  26. Riviera Pacífica - Yadianis De León
  27. Taboga - Melany Martínez
  28. Veraguas - Arantxa Franceschi Tovar
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