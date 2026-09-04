Miss Universe Panamá 2026: ¿a qué hora comienza hoy la competencia preliminar?

La competencia preliminar de Miss Universe Panamá 2026 se realizará este viernes 4 de septiembre en la Arena Roberto Durán, como parte de la denominada Gala Viva Panamá.
Contenido de interés: Tensión en Miss Universe: más de 10 directores nacionales habrían sido excluidos de un ayuntamiento
¿A qué hora comienza la preliminar de Miss Universe Panamá?
Las puertas de la Arena Roberto Durán abrirán a las 6:30 p. m., mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 8:30 p. m.
Datos de la Gala Viva Panamá:
- Evento: Gala Viva Panamá | Competencia Preliminar
- Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026
- Lugar: Arena Roberto Durán
- Apertura de puertas: 6:30 p. m.
- Inicio del show: 8:30 p. m.
- Participantes: 27 candidatas
La gala forma parte del proceso de selección de la mujer que representará a Panamá en Miss Universe 2026, certamen que celebrará su edición número 75.
La Organización Señorita Panamá S.A. indicó que el espectáculo combinará elementos de cultura, moda, entretenimiento y elegancia, con la participación de las candidatas que representan distintas regiones turísticas del país.