Panamá Miss Universe -  4 de septiembre de 2026 - 15:45

Miss Universe Panamá 2026: ¿a qué hora comienza hoy la competencia preliminar?

La preliminar de Miss Universe Panamá 2026 será hoy, viernes 4 de septiembre, en la Arena Roberto Durán. El show inicia a las 8:30 p. m.

Miss Universe Panamá 2026

Miss Universe Panamá 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia preliminar de Miss Universe Panamá 2026 se realizará este viernes 4 de septiembre en la Arena Roberto Durán, como parte de la denominada Gala Viva Panamá.

El evento reunirá a las 27 candidatas que buscan obtener la corona y convertirse en la representante de Panamá en la edición número 75 de Miss Universe.

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¿A qué hora comienza la preliminar de Miss Universe Panamá?

Las puertas de la Arena Roberto Durán abrirán a las 6:30 p. m., mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 8:30 p. m.

Datos de la Gala Viva Panamá:

  • Evento: Gala Viva Panamá | Competencia Preliminar
  • Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026
  • Lugar: Arena Roberto Durán
  • Apertura de puertas: 6:30 p. m.
  • Inicio del show: 8:30 p. m.
  • Participantes: 27 candidatas
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La gala forma parte del proceso de selección de la mujer que representará a Panamá en Miss Universe 2026, certamen que celebrará su edición número 75.

La Organización Señorita Panamá S.A. indicó que el espectáculo combinará elementos de cultura, moda, entretenimiento y elegancia, con la participación de las candidatas que representan distintas regiones turísticas del país.

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