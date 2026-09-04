Policía Municipal: Sistema Penitenciario aclara qué pasó con los agentes municipales en las cárceles

La Dirección General del Sistema Penitenciario aclaró que no hay agentes municipales prestando servicio en los centros penitenciarios del país, ante informaciones relacionadas con la posibilidad de incorporar este tipo de personal a las labores de seguridad en las cárceles.

La entidad reconoció que en su momento se evaluó la posibilidad de solicitar apoyo de agentes municipales para los centros penitenciarios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Esperaron desde 2017: nuevos beneficiarios del MIDES reciben sus Tarjetas Clave Social

Sistema Penitenciario aclara que no hay agentes municipales en cárceles

La Dirección General del Sistema @PenitenciarioPA aclara que no hay agentes municipales prestando servicio en centros penitenciarios.



Reconoce que se evaluó "la posibilidad de solicitar dicho apoyo", pero al no ser jurídicamente viable no se pudo formalizar un convenio… pic.twitter.com/BPKIZTsFk0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2026

Sin embargo, explicó que esta alternativa no pudo concretarse debido a que, tras el análisis correspondiente, no resultaba jurídicamente viable formalizar un convenio interinstitucional para ese propósito.

Por ello, la Dirección General del Sistema Penitenciario enfatizó que actualmente no existen agentes municipales prestando funciones en los centros penitenciarios.

La aclaración busca precisar el alcance de las conversaciones o evaluaciones realizadas previamente y evitar confusiones sobre la presencia de personal municipal dentro de las instalaciones penitenciarias.