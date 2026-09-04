Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 13:47

Policía Municipal: Sistema Penitenciario aclara qué pasó con los agentes municipales en las cárceles

El Sistema Penitenciario aclaró que no hay policía municipal en cárceles y explicó por qué no se concretó un convenio para solicitar ese apoyo.

Sistema Penitenciario Panamá

Sistema Penitenciario Panamá

Dirección General del Sistema Penitenciario
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General del Sistema Penitenciario aclaró que no hay agentes municipales prestando servicio en los centros penitenciarios del país, ante informaciones relacionadas con la posibilidad de incorporar este tipo de personal a las labores de seguridad en las cárceles.

La entidad reconoció que en su momento se evaluó la posibilidad de solicitar apoyo de agentes municipales para los centros penitenciarios.

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Sistema Penitenciario aclara que no hay agentes municipales en cárceles

Sin embargo, explicó que esta alternativa no pudo concretarse debido a que, tras el análisis correspondiente, no resultaba jurídicamente viable formalizar un convenio interinstitucional para ese propósito.

Por ello, la Dirección General del Sistema Penitenciario enfatizó que actualmente no existen agentes municipales prestando funciones en los centros penitenciarios.

La aclaración busca precisar el alcance de las conversaciones o evaluaciones realizadas previamente y evitar confusiones sobre la presencia de personal municipal dentro de las instalaciones penitenciarias.

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