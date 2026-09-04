Mulino llega a Ecuador para reunirse con Noboa: estos son los temas que pondrán sobre la mesa

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a Guayaquil, Ecuador , para sostener una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azin, en la que abordarán temas relacionados con seguridad, comercio, inversiones e intercambio de información.

Mulino arribó a la Base Aérea Simón Bolívar, donde fue recibido previo al encuentro con el mandatario ecuatoriano, previsto para las 11:00 a. m. El presidente panameño destacó la importancia de unir esfuerzos frente a los desafíos de seguridad que enfrenta la región.

Contenido de interés: Daniel Noboa analizará con Mulino la posible venta de energía de Panamá a Ecuador

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino. “Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino.

Panamá y Ecuador buscan fortalecer relaciones comerciales

Mientras los presidentes sostienen su reunión bilateral, funcionarios de ambos países avanzarán en materia comercial. En la Gobernación de Guayas está prevista la suscripción de los términos de referencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y Panamá.

Mulino llega a Ecuador para encuentro con Noboa: seguridad, comercio e inversiones serán los temas principales



Este viernes 4 de septiembre, el presidente @JoseRaulMulino llegó a la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa… pic.twitter.com/Bp2VQAC5T6 — Astrid Salazar (@as_salazar) September 4, 2026

Este documento establecerá el marco político y técnico para iniciar negociaciones comerciales bilaterales bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de acuerdo con el Tratado de Montevideo de 1980 y en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por Ecuador, el documento será suscrito por la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sahira Moya, mientras que por Panamá lo firmará el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

¿Quiénes acompañan a Mulino?

El mandatario panameño realiza un viaje de un día a Ecuador acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Jorge Vallarino, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá.

También estará presente el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, durante las actividades relacionadas con las negociaciones comerciales.

La visita busca fortalecer la cooperación entre Panamá y Ecuador en áreas estratégicas y avanzar en una agenda bilateral que incluye tanto la seguridad regional como nuevas oportunidades de comercio e inversión.