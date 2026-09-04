Aprehenden a colombiano por cobro de préstamos "gota a gota" en Chitré

Un ciudadano colombiano dedicado al cobro de préstamos bajo la modalidad "gota a gota" en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, fue aprehendido en el marco de la "Operación Perseus".
Un colombiano dedicado al cobro de préstamos “gota a gota” en Chitré, provincia de Herrera, fue aprehendido durante la “Operación Perseus”.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2026
El Servicio Nacional de @migracionpanama informó que durante la verificación de esta persona se confirmó que la actividad económica que… pic.twitter.com/UtW2XXb3Ud