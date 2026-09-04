Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 10:18

Aprehenden a colombiano por cobro de préstamos "gota a gota" en Chitré

Migración informó que, tras la verificación del ciudadano colombiano, se confirmó que se dedica al cobro de préstamos bajo la modalidad "gota a gota".

Aprehenden a colombiano por cobro de préstamos gota a gota.

Aprehenden a colombiano por cobro de préstamos "gota a gota".

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano colombiano dedicado al cobro de préstamos bajo la modalidad "gota a gota" en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, fue aprehendido en el marco de la "Operación Perseus".

El Servicio Nacional de Migración informó que, tras la verificación del individuo, se confirmó que la actividad económica que ejercía resulta incompatible con el permiso de permanencia otorgado para su estancia en el país. Debido a esta infracción, el extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio, mientras avanzan los trámites legales para su expulsión del territorio nacional.

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