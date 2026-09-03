Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 13:37

Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50: pagará B/.155

Una conductora recibió cuatro multas de la ATTT tras obstruir un carril en calle 50 para comprar una bebida. Estas fueron las infracciones.

Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50

Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impuso cuatro multas, por un monto total de B/.155.00, a una conductora que detuvo su vehículo y obstruyó un carril en calle 50 mientras compraba una bebida.

De acuerdo con la ATTT, la conductora incurrió en cuatro infracciones, relacionadas con la forma en que detuvo y estacionó el vehículo y con la obstrucción del tránsito.

Contenido de interés: Grúa quedó atascada bajo un puente y causó tranque en San Miguelito: ATTT impone multa de $1,000

Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50

Estas fueron las multas

  • Conducir de forma desordenada: B/.75.00
  • Conducir obstruyendo el tránsito: B/.50.00
  • Desatender líneas de no pare: B/.20.00
  • Vehículo mal estacionado: B/.10.00

En total, las cuatro infracciones representan una sanción de B/.155.00.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de evitar detener o estacionar vehículos en lugares donde se pueda obstruir la circulación, incluso cuando se trate de una parada momentánea para realizar una compra.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT coordina con grupos de patinadores para reforzar la seguridad en sus recorridos

ATTT sanciona a conductores en operativo Mal Parqueados en Pueblo Nuevo

Semáforos con Inteligencia Artificial en Panamá: ATTT licitará 16 intersecciones para mejorar el tráfico

Recomendadas

Más Noticias