Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50: pagará B/.155

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impuso cuatro multas, por un monto total de B/.155.00, a una conductora que detuvo su vehículo y obstruyó un carril en calle 50 mientras compraba una bebida.
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Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50
Estas fueron las multas
- Conducir de forma desordenada: B/.75.00
- Conducir obstruyendo el tránsito: B/.50.00
- Desatender líneas de no pare: B/.20.00
- Vehículo mal estacionado: B/.10.00
En total, las cuatro infracciones representan una sanción de B/.155.00.
El caso vuelve a poner el foco en la importancia de evitar detener o estacionar vehículos en lugares donde se pueda obstruir la circulación, incluso cuando se trate de una parada momentánea para realizar una compra.