¡Atención conductores! Cinta Costera III estará cerrada este fin de semana

Este fin de semana habrá cierres al tráfico vehicular en la Cinta Costera III debido a la realización de la carrera caminata Relevo por la Vida, organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).
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Cinta Costera III: ¿cuándo serán los cierres por Relevo por la Vida?
La medida se aplicará durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el evento, por lo que los conductores que habitualmente utilizan esta vía deberán tomar previsiones y considerar rutas alternas.
El Relevo por la Vida es una actividad que busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer infantil en Panamá.
Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones viales y programar sus desplazamientos considerando el cierre del viaducto marino durante este fin de semana.