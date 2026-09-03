Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 13:57

¡Atención conductores! Cinta Costera III estará cerrada este fin de semana

El viaducto marino de la Cinta Costera III estará cerrado del viernes 4 al domingo 6 de septiembre por el Relevo por la Vida de Fanlyc.

Cinta Costera III: cierres desde este viernes 4 de septiembre

Cinta Costera III: cierres desde este viernes 4 de septiembre

MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este fin de semana habrá cierres al tráfico vehicular en la Cinta Costera III debido a la realización de la carrera caminata Relevo por la Vida, organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).

El viaducto marino de la Cinta Costera III permanecerá cerrado a la circulación vehicular desde este viernes 4 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre.

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Cinta Costera III: ¿cuándo serán los cierres por Relevo por la Vida?

La medida se aplicará durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el evento, por lo que los conductores que habitualmente utilizan esta vía deberán tomar previsiones y considerar rutas alternas.

El Relevo por la Vida es una actividad que busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer infantil en Panamá.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones viales y programar sus desplazamientos considerando el cierre del viaducto marino durante este fin de semana.

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