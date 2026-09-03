Mulino viajará a Ecuador: temas que abordará en la reunion con Daniel Noboa

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , viajará este viernes 4 de septiembre a Guayaquil, Ecuador, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azin.

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá como eje temas de interés para Panamá y Ecuador, entre ellos comercio, inversión, migración y seguridad.

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La llegada de Mulino a la Base Aérea Simón Bolívar está prevista para las 10:30 a.m., donde será recibido por el canciller de Ecuador, Roberto Kuri Pesantes, así como por los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.

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¿Quiénes acompañarán a Mulino?

Presidencia

Durante su visita a Ecuador, el mandatario panameño estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

También formarán parte de la delegación los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, además de Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Panamá y Ecuador avanzarán en acuerdo comercial

De manera paralela al encuentro entre los presidentes, se desarrollará una reunión bilateral entre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y Sahira Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productividad de Ecuador.

Durante este encuentro, ambos funcionarios suscribirán los términos de referencia para un Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y Panamá.

El documento busca establecer las bases para continuar avanzando en materia comercial entre ambos países.

También firmarán acuerdo sobre información migratoria

Otro de los acuerdos previstos durante la visita está relacionado con el intercambio de información migratoria.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha, y su homólogo ecuatoriano, Roberto Kuri Pesantes, firmarán un Acuerdo Interinstitucional de intercambio de información migratoria.

Este acuerdo se enmarca en los temas de migración y seguridad que serán abordados durante la jornada bilateral.

Una vez concluyan las reuniones y actividades programadas, el presidente Mulino y su delegación tienen previsto regresar a Panamá durante la tarde del viernes 4 de septiembre.