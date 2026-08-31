Presidente Mulino cuestiona a la AMP por restringir durante 10 años información sobre concesiones y licencias

El presidente de la República, José Raúl Mulino , pidió a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reconsiderar la decisión de declarar como confidencial o de acceso restringido determinada información de la entidad por un periodo de 10 años.

“Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, expresó Mulino. “Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, expresó Mulino.

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¿Qué información restringió la AMP?

La decisión de la AMP está contenida en la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado 28 de agosto.

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La medida establece restricciones sobre información, documentos y expedientes administrativos manejados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 31, 2026

Entre los asuntos incluidos están:

Concesiones de áreas.

Licencias de operación para servicios marítimos auxiliares.

Investigaciones administrativas por posibles infracciones bajo competencia de la AMP.

La resolución contempla que la información mantenga su carácter restringido durante 10 años, salvo que antes desaparezcan las razones que sustentaron la reserva.

¿Quiénes podrán acceder a la información?

Según la resolución, durante el periodo de restricción el acceso, consulta o reproducción de los documentos estará limitado a las partes debidamente acreditadas dentro de los procedimientos administrativos correspondientes y a las autoridades competentes.

La AMP argumentó que los expedientes contienen información de carácter comercial, contractual y técnico proporcionada por empresas en el marco de su relación con el Estado.

Mulino pide reconsiderar la medida

El pronunciamiento del presidente se produce después de que la resolución fuera publicada oficialmente y entrara en vigencia. Mulino manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión de restringir el acceso a esta información y solicitó a la AMP reconsiderar las razones que llevaron a adoptar la medida.

La decisión ha generado atención debido a que los documentos alcanzados por la resolución están relacionados con concesiones, licencias y actuaciones administrativas de una institución con funciones relevantes para el sector marítimo y portuario del país.

La AMP, por su parte, fundamentó la resolución en disposiciones legales relacionadas con la clasificación de información de acceso restringido.