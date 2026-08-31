Toque de queda en San Miguelito vence este lunes: ¿qué pasará con la medida?

Toque de queda en San Miguelito vence este lunes

Este lunes 31 de agosto de 2026 vence el plazo inicial establecido para el toque de queda en cuatro corregimientos de San Miguelito , una medida implementada en sectores con mayores índices de violencia.

La restricción fue establecida mediante un decreto alcaldicio emitido el pasado 17 de agosto y su continuidad dependerá de la evaluación que realicen las autoridades.

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¿En qué corregimientos aplica el toque de queda?

La medida fue implementada en los siguientes corregimientos:

Belisario Frías

Omar Torrijos

Arnulfo Arias

Belisario Porras

El toque de queda fue establecido inicialmente hasta el 31 de agosto de 2026.

Este lunes vence el plazo establecido para el toque de queda en los cuatro corregimientos con mayores índices de violencia de San Miguelito. pic.twitter.com/hGgKjsCAz6 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

¿El toque de queda será extendido?

Hasta el vencimiento del plazo inicial, la continuidad de la medida se mantiene pendiente de evaluación por parte de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y los estamentos de seguridad. Las autoridades deberán determinar si la restricción será levantada, modificada o extendida.

Por ello, los residentes de los cuatro corregimientos deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre cualquier decisión relacionada con el toque de queda.

¿Quiénes están exceptuados?

La medida contempla excepciones para personas que, por sus funciones o actividades justificadas, deban movilizarse durante el horario establecido.

Entre ellas se encuentran:

Personal de salud.

Personal de seguridad.

Servicios de emergencia.

Trabajadores de servicios públicos.

Transporte colectivo.

Personas con acreditación laboral o educativa justificada.

Las personas que incumplan la medida sin una justificación válida pueden ser conducidas ante las autoridades correspondientes. Las sanciones contempladas van desde B/.50 hasta B/.500, según lo establecido para el incumplimiento de la restricción.