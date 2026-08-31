El hombre más longevo de Panamá cumple 111 años: así lo celebraron en David

El señor Juan Bautista Quiroz, reconocido como el hombre más longevo de Panamá, celebró sus 111 años de vida y recibió un especial homenaje en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

La celebración estuvo marcada por un reconocimiento en su honor y una caravana, organizada para acompañar al panameño en esta fecha tan especial.

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Juan Bautista Quiroz celebra 111 años

Juan Bautista Quiroz ha sido reconocido como el hombre más longevo de Panamá, un título respaldado por la certificación de organismos internacionales que han validado su edad.

Al cumplir 111 años, familiares, amigos y miembros de la comunidad se unieron a las actividades organizadas para rendirle homenaje y celebrar su larga trayectoria de vida.

El señor Juan Bautista Quiroz, reconocido como el hombre más longevo de Panamá, cumplió 111 años. En David le realizaron un reconocimiento y organizaron una caravana en su honor. pic.twitter.com/Eo8ikAVELq — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

Una caravana para celebrar sus 111 años

En David se realizó un reconocimiento especial para Juan Bautista Quiroz, acompañado de una caravana en su honor. La celebración reunió a personas que quisieron compartir este momento con el hombre reconocido como el más longevo del país.

Cumplir 111 años convierte esta fecha en un acontecimiento extraordinario y en una historia que despierta admiración entre los panameños.