¡Última agroferias en agosto! IMA publica los puntos de venta a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 30 de agosto, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del IMA - lunes 31 de agosto
Panamá
- Cancha deportiva de Los Andes No°1 diagonal al Colegio León A. Soto, en Amelia Denis de Icaza, San Miguelito.
Veraguas
- Cancha techada de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Panamá Este
- Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo.