Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 09:13

¡Última agroferias en agosto! IMA publica los puntos de venta a nivel nacional

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 30 de agosto.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 30 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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