Septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá: ¿por qué se celebra y qué dice la ley?

Septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá

En Panamá, septiembre está dedicado al Mes de las Sagradas Escrituras, una conmemoración establecida mediante la Ley 26 de 10 de julio de 2007.

La normativa declara este período como un tiempo destinado a promover y divulgar los valores contenidos en las Sagradas Escrituras y establece, además, una fecha especial para su celebración en el país.

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¿Por qué septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá?

La conmemoración fue establecida oficialmente mediante la Ley No. 26 de 2007, denominada “Que declara el Mes de las Sagradas Escrituras y establece el día de su celebración”.

kiwihug / unsplash

La iniciativa busca promover valores relacionados con la moral, la tolerancia, la justicia, la paz y el respeto, así como fomentar la reflexión sobre el contenido y la influencia de las Sagradas Escrituras en la sociedad.

¿Cuándo se celebra el Día de las Sagradas Escrituras?

Además de declarar septiembre como el Mes de las Sagradas Escrituras, la legislación panameña establece el 30 de septiembre como el día de su celebración.

Durante el mes, diferentes iglesias, organizaciones y comunidades pueden desarrollar actividades relacionadas con la lectura, reflexión y estudio de la Biblia.

Actividades durante el Mes de la Biblia

Entre las actividades que tradicionalmente se realizan durante septiembre están:

Lecturas y estudios bíblicos .

. Cultos y jornadas de oración .

. Seminarios y encuentros religiosos .

. Campañas y mensajes de reflexión en plataformas digitales .

. ‍‍‍ Actividades enfocadas en los valores familiares y sociales .

. Espacios para conocer la historia y traducción de la Biblia.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las actividades organizadas por sus iglesias y comunidades.

Un mes dedicado a la reflexión

Para muchos creyentes, septiembre representa una oportunidad para profundizar en la lectura y reflexión de la Palabra de Dios. La conmemoración también busca destacar valores relacionados con la convivencia, la paz, el respeto mutuo y el amor al prójimo.