Septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá: reflexiones y actividades 2025

En Panamá, el mes de septiembre está establecido como el Mes de las Sagradas Escrituras, mediante la Ley No. 26 del 2007 una conmemoración dedicada a conservar, divulgar y promover los valores de la fe cristiana, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo. Para el año 2025, esta celebración se desarrolla bajo el lema “La Biblia sin barreras”, con el objetivo de destacar la importancia de que más personas tengan acceso a la Palabra de Dios.
Las actividades giran en torno a varios ejes:
- Acceso a la Biblia: reflexión sobre los obstáculos que aún limitan la disponibilidad de las Escrituras y propuestas para superarlos.
- Lectura y meditación: fomento de la lectura diaria y la participación en cultos, seminarios y estudios bíblicos.
- Eventos y transmisiones: diversas iglesias y sociedades bíblicas organizan encuentros presenciales y virtuales, además de campañas en redes sociales para compartir mensajes de fe.
- Enfoque cultural: también se resalta la historia de la traducción de la Biblia, su impacto en la sociedad y su influencia en la cultura y la ciencia.
Para participar, los ciudadanos pueden consultar el programa de actividades de su iglesia local o acudir a los recursos que ponen a disposición las sociedades bíblicas en sus plataformas digitales. De esta manera, septiembre se convierte en un tiempo de reflexión espiritual y fortalecimiento de los valores familiares y sociales, siguiendo el llamado a vivir y compartir la Palabra de Dios.