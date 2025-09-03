Septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá: reflexiones y actividades 2025

En Panamá, el mes de septiembre está establecido como el Mes de las Sagradas Escrituras, mediante la Ley No. 26 del 2007 una conmemoración dedicada a conservar, divulgar y promover los valores de la fe cristiana, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo. Para el año 2025, esta celebración se desarrolla bajo el lema “La Biblia sin barreras”, con el objetivo de destacar la importancia de que más personas tengan acceso a la Palabra de Dios.