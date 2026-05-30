Alcaldía de Panamá permitirá extender horarios de bares y restaurantes durante el Mundial 2026

La Alcaldía de Panamá anunció que bares y restaurantes podrán extender sus horarios de atención durante el Mundial 2026 para aprovechar el movimiento económico generado por el evento deportivo.
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Para acceder al beneficio, los negocios deberán realizar el trámite correspondiente a través del portal web de la Alcaldía, ingresando al apartado de Dirección de Permisos y Cumplimiento y luego en la sección de extensión de permisos.
Alcaldía de Panamá: requisitos para solicitar el horario extendido
- Estar paz y salvo con la Alcaldía.
- Presentar el formulario de extensión de horario debidamente completado.
- Copia de cédula del representante legal o propietario.
- Copia del certificado del Registro Público, en caso de persona jurídica.
- Copia del aviso de operación con registro para venta de bebidas alcohólicas.
La Alcaldía informó además que hasta el 11 de junio contará con personal habilitado exclusivamente para recibir y procesar las solicitudes de extensión de horario.