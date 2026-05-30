Panamá Nacionales -  30 de mayo de 2026 - 09:30

Alcaldía de Panamá permitirá extender horarios de bares y restaurantes durante el Mundial 2026

La Alcaldía de Panamá permitirá a bares y restaurantes extender sus horarios de operación durante el Mundial 2026, con el objetivo de impulsar la económica.

Alcaldía de Panamá abre proceso para permisos especiales. 

Alcaldía de Panamá abre proceso para permisos especiales. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Alcaldía de Panamá anunció que bares y restaurantes podrán extender sus horarios de atención durante el Mundial 2026 para aprovechar el movimiento económico generado por el evento deportivo.

La directora de Permisos y Cumplimiento, Alexandra López, explicó que actualmente los establecimientos pueden operar hasta las 12:00 medianoche, pero durante el torneo podrán permanecer abiertos hasta las 2:00 a.m.

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Para acceder al beneficio, los negocios deberán realizar el trámite correspondiente a través del portal web de la Alcaldía, ingresando al apartado de Dirección de Permisos y Cumplimiento y luego en la sección de extensión de permisos.

Alcaldía de Panamá: requisitos para solicitar el horario extendido

  • Estar paz y salvo con la Alcaldía.
  • Presentar el formulario de extensión de horario debidamente completado.
  • Copia de cédula del representante legal o propietario.
  • Copia del certificado del Registro Público, en caso de persona jurídica.
  • Copia del aviso de operación con registro para venta de bebidas alcohólicas.

La Alcaldía informó además que hasta el 11 de junio contará con personal habilitado exclusivamente para recibir y procesar las solicitudes de extensión de horario.

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