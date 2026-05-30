Mundial de 2026: Canadá convoca a Alphonso Davies y define sus figuras contra los rivales de Panamá

Los aficionados que esperan con ansias el arranque del Mundial 2026 ya miran de cerca a los gigantes del norte. El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, presentó su lista de 26 convocados liderada por la estrella Alphonso Davies, encendiendo los motores de una cita mundialista histórica.

A pesar de que Alphonso Davies, figura del Bayern de Múnich, arrastra una lesión que podría dejarlo fuera del partido inaugural, Marsch no dudó en incluirlo junto al goleador de la Juventus, Jonathan David. La federación canadiense, Canada Soccer, proyectó los nombres de los futbolistas en la imponente CN Tower de Toronto, un rascacielos de 553 metros desde donde se divisa el estadio del debut norteamericano.

Los canadienses comparten el Grupo B con Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Los norteamericanos abrirán su participación el 12 de junio en Toronto, para luego trasladarse a Vancouver, donde enfrentarán a Catar el 18 de junio y cerrarán la primera fase contra Suiza el 24 de junio.

Preparación previa y los elegidos de Jesse Marsch

El estratega estadounidense destacó que el grupo refleja la diversidad cultural de su país y describió a sus jugadores como un plantel "decidido, valiente y orgulloso". Antes del gran pitazo inicial, el equipo disputará dos partidos amistosos de preparación: medirán fuerzas contra Uzbekistán el 1 de junio en Edmonton y luego jugarán ante Irlanda el 5 de junio en Montreal.

La lista definitiva del equipo quedó estructurada de la siguiente manera:

Porteros: Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair.

Defensas: Alphonso Davies, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea y Joel Waterman.

Mediocampistas: Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Jonathan Osorio, Liam Millar, Jacob Shaffelburg y Marcelo Flores.

Delanteros: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.

Esta será la tercera Copa del Mundo para Canadá, tras sus apariciones en 1986 y 2022, citas en las que no lograron superar la de grupos. En esta vigésima tercera edición, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, el conjunto anfitrión buscará cambiar su historia y superar su rendimiento en torneos pasados.

FUENTE: EFE