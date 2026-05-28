Mundial 2026: Neymar sufre grave lesión y enciende alarmas en Brasil

Los fanáticos del fútbol en Panamá se quedarán con las ganas de ver a Neymar en el Maracaná. La estrella de Brasil sufre lesión muscular grado II en el gemelo, lo que descarta su participación en el amistoso frente a los canaleros y pone en riesgo su arranque en el Mundial 2026 .

A pesar del fuerte diagnóstico que lo mantendrá de baja entre dos y tres semanas, el atacante no abandonará la concentración de la Canarinha, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.

El médico del equipo brasileño, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el '10' del Santos seguirá un tratamiento intensivo en los próximos días con los profesionales médicos del plantel.

Neymar llegó a la concentración en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a los otros convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti. Sin embargo, no pudo participar en el primer entrenamiento porque lo enviaron a una clínica para someterse a exámenes complementarios.

Aunque el Santos había informado que el delantero solo presentaba un edema, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) prefirió asegurar el diagnóstico. Tras realizarle una resonancia magnética, confirmaron la gravedad de la lesión en el gemelo.

El panorama de Brasil y el debut en el Mundial 2026

Con este contratiempo, el astro brasileño se perderá definitivamente los dos partidos amistosos previos a la cita mundialista: el primero contra Panamá este domingo en Río de Janeiro, y el segundo ante Egipto el 6 de junio en Estados Unidos.

Los tiempos de recuperación también lo ponen en duda para el debut de Brasil en el Grupo C del torneo internacional frente a Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey. Posteriormente, el equipo sudamericano medirá fuerzas contra Haití y Escocia.

La convocatoria de Neymar por parte de Ancelotti causó mucha sorpresa en Sudamérica, ya que el estratega italiano no lo había llamado desde que asumió el banquillo en mayo de 2025. Al final, 'Carletto' decidió convocarlo tras evaluar su evolución física y el ritmo que venía mostrando con el Santos, una expectativa que ahora queda en pausa según la información difundida por la agencia EFE.

FUENTE: EFE