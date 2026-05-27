Lista de Agroferias del IMA para este jueves 28 y viernes 29 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 28 y viernes 29 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.
A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este jueves y viernes:
Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo
Coclé
- Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.
- Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas.
Colón
- Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres.
Chiriquí
- Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo.
Panamá
- Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.
Herrera
- Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira.
Panamá Este
- Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo
Chiriquí
- Cancha comunal de Chiriquí, en el distrito de David.
Coclé
- Cancha de Olá, en el distrito de Olá.
Los Santos
- Parque de Pedasí, en el corregimiento de Pedasí.
Veraguas
- Cancha de El Higo, en el distrito de La Mesa.
- Casa comunal de Los Panamaes, en Corral Falso, distrito de San Francisco.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.
- Plaza Catedral, en el corregimiento de San Felipe.
Panamá Oeste
- Centro deportivo de Celaje, en el corregimiento de Chame.
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí Grande.