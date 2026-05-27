Lista de Agroferias del IMA para este jueves 28 y viernes 29 de mayo

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 28 y viernes 29 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

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A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este jueves y viernes: Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo Coclé Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé. Veraguas Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.

Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas. Colón Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres. Chiriquí Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo. Panamá Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá. Herrera Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú. Panamá Oeste Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira. Panamá Este Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo. Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo Chiriquí Cancha comunal de Chiriquí, en el distrito de David. Coclé Cancha de Olá, en el distrito de Olá. Los Santos Parque de Pedasí, en el corregimiento de Pedasí. Veraguas Cancha de El Higo, en el distrito de La Mesa.

Casa comunal de Los Panamaes, en Corral Falso, distrito de San Francisco. Panamá Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.

Plaza Catedral, en el corregimiento de San Felipe. Panamá Oeste Centro deportivo de Celaje, en el corregimiento de Chame. Bocas del Toro Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí Grande. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2059700913380434178&partner=&hide_thread=false El IMA te espera en las Agroferias con una gran variedad de productos locales, frescos y a buen precio.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/ShV49Cr7sb — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 27, 2026