Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 15:36

Lista de Agroferias del IMA para este jueves 28 y viernes 29 de mayo

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas en varias provincias del país este miércoles 27 y jueves 28 de mayo.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 28 y viernes 29 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este jueves y viernes:

Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo

Coclé

  • Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.
  • Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas.

Colón

  • Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo.

Panamá

  • Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

Herrera

  • Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira.

Panamá Este

  • Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo

Chiriquí

  • Cancha comunal de Chiriquí, en el distrito de David.

Coclé

  • Cancha de Olá, en el distrito de Olá.

Los Santos

  • Parque de Pedasí, en el corregimiento de Pedasí.

Veraguas

  • Cancha de El Higo, en el distrito de La Mesa.
  • Casa comunal de Los Panamaes, en Corral Falso, distrito de San Francisco.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.
  • Plaza Catedral, en el corregimiento de San Felipe.

Panamá Oeste

  • Centro deportivo de Celaje, en el corregimiento de Chame.

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí Grande.

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