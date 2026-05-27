Mega Bingo TV Mundial: todo listo para el tercer sorteo este 28 de mayo

Uno de los principales atractivos es que los cartones, con un costo de B/.5.00, son válidos para todos los sorteos del programa, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de adquirir nuevos cartones.

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Premios del Mega Bingo

Una casa

Pick-up Hilux 2026 full

Viajes internacionales para ver a la selección de fútbol

Premios instantáneos con raspadito (electrodomésticos, certificados y más)

Compras de supermercado por un año

¿Dónde adquirir los cartones?

Los interesados pueden adquirirlos en:

Supermercados como Super 99

Billeteros de la Lotería Nacional

Vendedores de Bingos Nacionales

Oficinas del Parque Omar

Estaciones del Metro de Panamá

Plataforma digital: https://megabingotv.com/

Este programa, impulsado junto al Despacho de la Primera Dama, busca recaudar fondos para mejorar albergues en el país, combinando entretenimiento con apoyo social.