Mega Bingo TV Mundial: todo listo para el tercer sorteo este 28 de mayo

El Mega Bingo TV Mundial 2026 continua con su tercer sorteo programado para este jueves 28 de mayo, manteniendo el entusiasmo de miles de panameños que buscan ganar grandes premios mientras apoyan muchas causas sociales.
El sorteo se realizará a las 7:00 p.m. y podrá verse en vivo a través de RPC TV.
Uno de los principales atractivos es que los cartones, con un costo de B/.5.00, son válidos para todos los sorteos del programa, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de adquirir nuevos cartones.
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Premios del Mega Bingo
- Una casa
- Pick-up Hilux 2026 full
- Viajes internacionales para ver a la selección de fútbol
- Premios instantáneos con raspadito (electrodomésticos, certificados y más)
- Compras de supermercado por un año
¿Dónde adquirir los cartones?
Los interesados pueden adquirirlos en:
- Supermercados como Super 99
- Billeteros de la Lotería Nacional
- Vendedores de Bingos Nacionales
- Oficinas del Parque Omar
- Estaciones del Metro de Panamá
- Plataforma digital: https://megabingotv.com/
Este programa, impulsado junto al Despacho de la Primera Dama, busca recaudar fondos para mejorar albergues en el país, combinando entretenimiento con apoyo social.
Embed - Mega Bingo TV on Instagram: "Todos quieren el viaje para apoyar a la selección en la cancha pero este tercer bingo es la última oportunidad. Este jueves 28 de mayo será el tercero y todo el país está hablando de los fabulosos premios: Viajes para ver a nuestra Selección Nacional en la fiesta del fútbol, carro , casa y bonos de supermercados para el bingo final. Si aún no tienes tu cartón, ¡estás a tiempo de sumarte a la emoción! Detalles del evento Fecha: este Jueves 28 de mayo Hora: 7:00 p.m. Transmisión: En vivo a través de la señal de RPC TV, Next TV, nuestro canal de YouTube @megabingotv y nuestro Instagram. Precio del cartón: $5.00 (Recuerda que un solo cartón te sirve para todas las fechas del bingo, además de incluir la modalidad de raspadito con miles de premios instantáneos). ¿Dónde puedes comprar tu cartón? Puedes adquirir tu cartón a nivel nacional en los siguientes puntos de venta: - Cajas de los supermercados Súper 99. - Billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia. - Oficinas y puntos de venta de Bingos Nacionales (incluyendo las oficinas del Parque Omar). - Almacenes el Costo - online en Megabingotv.com/digital/ Ya lo sabes no te quedes por fuera, juego regulado por la JCJ del 3 de marzo del 2026."
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