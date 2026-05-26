Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 16:55

Lotería Fiscal premia a 25 contribuyentes en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Ganadores del tercer sorteo de la Lotería Fiscal. 

Ganadores del tercer sorteo de la Lotería Fiscal. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 26 de mayo el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, quienes se distribuyeron incentivos de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Kimberly Vincent
  • Aides Castillo
  • Marisol Romero
  • Ileana Hernández
  • Berta Donoso
Embed - Instagram
View this post on Instagram

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Doris Pérez
  • Marta Sandoval
  • Naydut Guerra
  • Roberto Caballero
  • Rodrigo Alaín
  • Pascal Grey
  • Rosalba Hartman
  • Leyda Pinzón
  • Eirlenys Vargas
  • Tesila Pinilla
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Región 3 ya tiene sus ganadores de B/. 5,000. Cada factura fiscal solicitada representa una nueva oportunidad para ganar y aportar al desarrollo del país. #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Kathia Nuñez
  • Betzi Cortéz
  • Eleuterio Aparicio
  • Hermedina Santos
  • Osman Pérez
  • Tilcia Rujano
  • Carlos Rodríguez
  • Any Cuevas
  • Daniel Cervantes
  • Abraham Maloff
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "¡La Región 3 ya tiene ganadores! La Lotería Fiscal Regional continúa premiando a quienes solicitan su factura fiscal en cada compra. Felicidades a los ciudadanos que hoy ganaron B/. 1,000. #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo y cuáles son las provincias participantes?

Lotería Fiscal Regional: ¿Cuándo será el tercer sorteo y a qué provincias corresponde?

Conozca los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2026

Recomendadas

Más Noticias