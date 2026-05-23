Lotería Fiscal Regional: ¿Cuándo será el tercer sorteo y a qué provincias corresponde?

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026 se realizará el próximo martes 26 de mayo y estará dirigido a participantes de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

La jornada tendrá lugar en Federal Mall, ubicado en David, provincia de Chiriquí, donde participarán las facturas correspondientes a la región occidental del país.

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La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

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¿Cómo reclamar los premios de la Lotería Fiscal?

Las autoridades recordaron que los premios serán entregados mediante transferencia bancaria, luego de validar la identidad de los ganadores y los documentos requeridos.

Además, los ciudadanos seleccionados deberán gestionar el pago de sus premios en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la DGI.

La entidad también informó que los ganadores tendrán un plazo máximo de tres meses para reclamar sus premios, contados a partir de la publicación oficial de los resultados.