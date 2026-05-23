Panamá Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 09:00

Lotería Fiscal Regional: ¿Cuándo será el tercer sorteo y a qué provincias corresponde?

La Dirección General de Ingresos (DGI) Y El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizarán el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026.

Lotería Fiscal Regiona ¿Cuándo será el tercer sorteo?

Lotería Fiscal Regiona ¿Cuándo será el tercer sorteo?

MEF

La jornada tendrá lugar en Federal Mall, ubicado en David, provincia de Chiriquí, donde participarán las facturas correspondientes a la región occidental del país.

La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

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¿Cómo reclamar los premios de la Lotería Fiscal?

Las autoridades recordaron que los premios serán entregados mediante transferencia bancaria, luego de validar la identidad de los ganadores y los documentos requeridos.

Además, los ciudadanos seleccionados deberán gestionar el pago de sus premios en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la DGI.

La entidad también informó que los ganadores tendrán un plazo máximo de tres meses para reclamar sus premios, contados a partir de la publicación oficial de los resultados.

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