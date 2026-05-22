Presidente recorre moderno complejo lechero que busca reducir déficit lácteo

El presidente de la República , José Raúl Mulino, recorrió este viernes las instalaciones de la empresa Tecnolac, ubicada en Capellanía, distrito de Natá, provincia de Coclé. Durante la visita, el mandatario conoció la tecnología de punta que se implementará para la producción de leche de alta calidad, una iniciativa que busca aportar a la seguridad alimentaria y reducir el déficit lácteo en el país.

Previo al recorrido, el gobernante, quien estuvo acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, y miembros de su Gabinete, recibió una presentación por parte de los directivos de la empresa. Los altos ejecutivos explicaron la inversión realizada y la magnitud de este complejo, el cual aplicará tecnología israelí para la cría de ganado vacuno de raza Holstein.

Tomando en cuenta el clima del país, especialmente el de la región central, el complejo agroindustrial proporcionará las condiciones de temperatura adecuadas para que el ganado pueda producir de manera óptima.

De acuerdo con cifras del sector, Panamá produce cerca de 180 millones de litros de leche al año, mientras que el consumo nacional ronda los 480 millones de litros anuales.

El interés de contribuir a la reducción de esta brecha es lo que impulsó la creación de Tecnolac, una apuesta conjunta de Grupo Rey y Grupo Tzanetatos, donde se han invertido 36 millones de balboas, de los cuales el Banco Nacional de Panamá financió cerca del 60%.

Durante la caminata, la delegación oficial visitó las áreas automatizadas para la estancia de las vacas, los sistemas de alimentación, los procesos de reducción de temperatura y las salas de ordeño.