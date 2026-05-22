Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 15:44

Detectan presunta marihuana hidropónica en paquete procedente de EE.UU.

Durante la inspección del envío, los agentes identificaron un bulto sospechoso del cual se presume que es marihuana hidropónica.

Detectan presunta marihuana hidropónica.

Detectan presunta marihuana hidropónica.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una caja que contenía presunta marihuana hidropónica fue localizada en una empresa de depósitos ubicada en el sector de Felipillo. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el paquete llegó procedente de Estados Unidos y tenía como destino final Panamá.

Durante la inspección del envío, los agentes identificaron un bulto sospechoso con materia vegetal de color verde. La institución señaló que el caso fue remitido a las autoridades competentes para los procedimientos legales y los peritajes correspondientes, a fin de determinar el peso y la pureza de la sustancia.

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