Detectan presunta marihuana hidropónica en paquete procedente de EE.UU.

Una caja que contenía presunta marihuana hidropónica fue localizada en una empresa de depósitos ubicada en el sector de Felipillo. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el paquete llegó procedente de Estados Unidos y tenía como destino final Panamá.
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Una caja que contenía presunta marihuana hidropónica fue ubicada en una empresa de depósitos, ubicada en Felipillo.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 22, 2026
La Policía Nacional detalla que la caja llegó procedente de Estados Unidos con destino final Panamá.
“Durante el levantamiento del paquete se identificó un… pic.twitter.com/FIOdnyJ1U2