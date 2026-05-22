Fiscalía busca celular de la fiscal Patricia Ossa como pieza clave en la investigación

Este viernes se llevó a cabo el último adiós en la Basílica de Don Bosco a la fiscal del Ministerio Público, Patricia Ossa, quien fue asesinada el pasado lunes en un presunto hecho de femicidio.

Al lugar asistieron familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes, entre el dolor y las lágrimas, la recordaron por su entrega como madre y su alto compromiso profesional.

Respecto a las investigaciones de este trágico suceso, el fiscal de Homicidios y Femicidios, Jorge Ferguson, informó que se encuentran tras la búsqueda del teléfono celular de la víctima. El dispositivo está desaparecido y podría contener pruebas fundamentales para fortalecer la teoría del caso del Ministerio Público.

Tanto la fiscal como el presunto autor del crimen tenían una hija en común de cinco años.

El pasado miércoles, un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional para la expareja de la víctima y principal sospechoso, un hombre de 38 años.