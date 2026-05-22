Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 10:45

CSS revela calendario de pagos de jubilados y pensionados para junio

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque.

Jubilados y pensioandos cobrarán muy pronto su quincena de junio. 

Jubilados y pensioandos cobrarán muy pronto su quincena de junio. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario de pagos para jubilados y pensionados, que los desembolsos correspondientes al mes de junio iniciarán el jueves 4 de junio de 2026.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS explica que la alimentación de pacientes es planificada según el diagnóstico

CSS suma 250 médicos privados a Mi Receta Digital

CSS aclara qué alimentos se sirven a pacientes en el Complejo Hospitalario

Recomendadas

Más Noticias