CSS revela calendario de pagos de jubilados y pensionados para junio

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario de pagos para jubilados y pensionados, que los desembolsos correspondientes al mes de junio iniciarán el jueves 4 de junio de 2026.
Calendario de pago de la CSS: junio y julio
Junio
- ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio
Julio
- ACH: viernes 3 y 17 de julio
- Cheque: lunes 6 y 20 de julio
Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.