CSS inaugura nuevo robot quirúrgico en Ciudad de la Salud.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) inauguró este jueves 21 de mayo el primero de sus tres nuevos equipos de cirugía robótica de alta gama en la Ciudad de la Salud. El estreno de la plataforma tecnológica se dio con la ejecución exitosa de dos prostatectomías radicales a pacientes diagnosticados con cáncer de próstata.

El director general de la CSS, Dino Mon, destacó el impacto de esta adquisición: “Estamos acercando la medicina de alta complejidad a más panameños, con tecnología que salva tiempo, reduce riesgos y mejora la calidad de vida”. La institución detalló que los otros dos sistemas robóticos serán instalados próximamente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Herrera) y en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández (Chiriquí).

Los procedimientos de urología iniciaron a las 8:00 a.m. con una prostatectomía radical más anastomosis uretrovesical robótica. Esta primera intervención estuvo liderada por el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, junto a los urólogos Elías Bodden y Vianette Montagne. Posteriormente, a las 12:00 m., se programó la segunda operación a cargo de los cirujanos Jean Carlos García y Alejandro Manduley.

Especialistas de diversas ramas en la Ciudad de la Salud ya completaron su capacitación para utilizar el nuevo robot en áreas como urología, cirugía general, ginecología y, próximamente, cirugía torácica.

“Estaremos realizando casos de cirugía torácica la próxima semana, una especialidad que con los robots previamente instalados en Ciudad de la Salud no se estaba desarrollando”, añadió el Dr. Young, quien adelantó que se evalúa el inicio de un programa de telecirugía para asistir de manera remota a médicos en el interior del país.

La meta institucional es promediar entre cuatro y cinco cirugías semanales por hospital. Con este despliegue, la CSS suma un total de cinco sistemas robóticos en operación a nivel nacional.