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CSS explica que la alimentación de pacientes es planificada según el diagnóstico

Griselda Rengifo, jefa nacional de Nutrición de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que la alimentación de los pacientes hospitalizados en instalaciones de esta entidad de salud es prescrita por un médico, y el nutricionista, como parte del equipo integral, interviene para interpretar la prescripción y adecuar la alimentación intrahospitalaria conforme con el diagnóstico.