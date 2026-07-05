CEPANIM: Del 7 al 9 julio MEF entregará el certificado a quienes le reprogramaron la cita

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las personas que no pudieron retirar su Certificado de Pago Negociable (CEPANIM) durante las citas programadas entre el 15 y el 19 de junio deberán acudir en las nuevas fechas asignadas, del 7 al 9 de julio de 2026.

La entidad indicó que estas citas fueron reprogramadas para garantizar la entrega del documento a los beneficiarios que no pudieron asistir en la fecha inicialmente establecida.

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¿Quiénes deben retirar el CEPANIM?

La reprogramación aplica exclusivamente para las personas que tenían una cita agendada entre el 15 y el 19 de junio y no lograron retirar su certificado.

Buenas noticias! Las citas perdidas para el retiro del CEPANIM, del 15 al 19 de junio, fueron reprogramadas para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio.



Mantente atento y verifica la plataforma del CEPANIM para verificar en cuál de estos tres días fue reprogramada tu… pic.twitter.com/SLrQ6fdFRH — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 3, 2026

El MEF exhortó a los beneficiarios a verificar la nueva fecha asignada antes de acudir.

¿Cómo consultar la nueva cita?

Los beneficiarios deberán ingresar a la plataforma oficial del CEPANIM para conocer si su cita fue reprogramada para el:

Martes 7 de julio

Miércoles 8 de julio

Jueves 9 de julio

La institución recomendó revisar la plataforma con anticipación para evitar inconvenientes al momento de presentarse al retiro del certificado.