CEPANIM: Del 7 al 9 julio MEF entregará el certificado a quienes le reprogramaron la cita

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las personas que no pudieron retirar su Certificado de Pago Negociable (CEPANIM) durante las citas programadas entre el 15 y el 19 de junio deberán acudir en las nuevas fechas asignadas, del 7 al 9 de julio de 2026.
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¿Quiénes deben retirar el CEPANIM?
La reprogramación aplica exclusivamente para las personas que tenían una cita agendada entre el 15 y el 19 de junio y no lograron retirar su certificado.
El MEF exhortó a los beneficiarios a verificar la nueva fecha asignada antes de acudir.
¿Cómo consultar la nueva cita?
Los beneficiarios deberán ingresar a la plataforma oficial del CEPANIM para conocer si su cita fue reprogramada para el:
- Martes 7 de julio
- Miércoles 8 de julio
- Jueves 9 de julio
La institución recomendó revisar la plataforma con anticipación para evitar inconvenientes al momento de presentarse al retiro del certificado.