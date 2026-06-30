CEPANIM 2026: DGI aclara que el certificado no puede utilizarse para pagar impuestos

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el Certificado de Pago Negociable de Impuestos (CEPANIM) no puede utilizarse para el pago de los tributos administrados por la institución, luego de recibir consultas de contribuyentes interesados en este mecanismo.
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DGI busca evitar confusiones entre los contribuyentes
A través de un comunicado, la institución señaló que la aclaración responde a las consultas recibidas por parte de los contribuyentes y tiene como objetivo brindar información clara para evitar inconvenientes al momento de realizar sus obligaciones tributarias.
La DGI reiteró que el certificado no puede ser utilizado para el pago de tributos administrados por esa Dirección General.
Invitan a consultar los canales oficiales
La entidad exhortó a los contribuyentes a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los trámites y disposiciones tributarias.
Los interesados pueden consultar la información en el portal web de la DGI y en sus redes sociales oficiales, donde la institución publica comunicados y avisos dirigidos a los contribuyentes.