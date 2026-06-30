Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 09:34

CEPANIM 2026: DGI aclara que el certificado no puede utilizarse para pagar impuestos

La DGI informó que el CEPANIM no puede utilizarse para el pago de los tributos que administra la entidad. Conozca los detalles del comunicado.

DGI aclara que el CEPANIM no puede utilizarse para pagar impuestos

DGI aclara que el CEPANIM no puede utilizarse para pagar impuestos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el Certificado de Pago Negociable de Impuestos (CEPANIM) no puede utilizarse para el pago de los tributos administrados por la institución, luego de recibir consultas de contribuyentes interesados en este mecanismo.

La entidad explicó que el CEPANIM, creado mediante la Ley 506 de enero de 2026, no está habilitado para cancelar impuestos bajo la administración de la DGI.

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DGI busca evitar confusiones entre los contribuyentes

A través de un comunicado, la institución señaló que la aclaración responde a las consultas recibidas por parte de los contribuyentes y tiene como objetivo brindar información clara para evitar inconvenientes al momento de realizar sus obligaciones tributarias.

La DGI reiteró que el certificado no puede ser utilizado para el pago de tributos administrados por esa Dirección General.

Invitan a consultar los canales oficiales

La entidad exhortó a los contribuyentes a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los trámites y disposiciones tributarias.

Los interesados pueden consultar la información en el portal web de la DGI y en sus redes sociales oficiales, donde la institución publica comunicados y avisos dirigidos a los contribuyentes.

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