Desaparecido en Pedregal: buscan a Ariel Sánchez Peralta

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Sexta Subregional), informa que adelanta una investigación penal por la presunta comisión del delito contra la libertad personal en perjuicio del ciudadano Ariel Raúl Sánchez Peralta, de 58 años, quien fue reportado como desaparecido en el sector de Santa Bárbara, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Sánchez Peralta es de tez clara, contextura delgada y mide aproximadamente 1.56 metros de estatura. Tiene el cabello lacio negro, cejas gruesas y ojos marrón oscuro. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la mejilla derecha, una marca de nacimiento redonda y tenue en una de sus manos (con pequeñas manchas alrededor) y una cicatriz en una de sus piernas producto de una caída.

Al momento de su desaparición vestía un suéter azul, pantalón corto azul, zapatillas negras y medias cortas blancas.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía. Si posee información que contribuya a dar con el paradero de Ariel Raúl Sánchez Peralta, comuníquese de manera confidencial al teléfono 520-1318 (Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana) o a la subestación policial más cercana.