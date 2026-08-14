MINSA realizará jornada para obtener carnets blanco y verde este domingo en San Miguelito

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de San Miguelito llevará a cabo este domingo 16 de agosto una jornada de atención para la expedición de carnets de manipuladores de alimentos (blanco) y de operarios de interés sanitario (verde).
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Lugar: Escuela República de Italia.
Hora de inicio: 6:00 a. m.
Requisitos para el carnet blanco:
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Cupos disponibles: 350.
Costo: B/. 25.00.
Copia de cédula de identidad personal o pasaporte
Muestra de heces en un envase adecuado, etiquetado con los datos personales
Tarjeta de vacunación.
Requisitos para el carnet verde:
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Cupos disponibles: 250.
Costo: B/. 13.00.
Copia de cédula de identidad personal o pasaporte
Dos fotos tamaño carnet, de frente, sin piercings, anteojos ni gorras
Copia del carnet blanco vigente