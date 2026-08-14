Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 17:03

MINSA realizará jornada para obtener carnets blanco y verde este domingo en San Miguelito

El MINSA informó que la jornada de atención para la expedición de carnets blanco y verde será en San Miguelito.

MINSA realizará jornada para obtener carnets blanco.

MINSA realizará jornada para obtener carnets blanco.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de San Miguelito llevará a cabo este domingo 16 de agosto una jornada de atención para la expedición de carnets de manipuladores de alimentos (blanco) y de operarios de interés sanitario (verde).

A continuación, se detallan el lugar, el horario y los requisitos específicos para completar el trámite:

  • Lugar: Escuela República de Italia.

  • Hora de inicio: 6:00 a. m.

Requisitos para el carnet blanco:

  • Cupos disponibles: 350.

  • Costo: B/. 25.00.

  • Copia de cédula de identidad personal o pasaporte

  • Muestra de heces en un envase adecuado, etiquetado con los datos personales

  • Tarjeta de vacunación.

Requisitos para el carnet verde:

  • Cupos disponibles: 250.

  • Costo: B/. 13.00.

  • Copia de cédula de identidad personal o pasaporte

  • Dos fotos tamaño carnet, de frente, sin piercings, anteojos ni gorras

  • Copia del carnet blanco vigente

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