Minsa suspende cirugías en hospital de Las Tablas: ¿qué pasará con las urgencias?

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó este miércoles sobre la suspensión temporal de las cirugías programadas y de urgencia en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos. La medida fue adoptada debido a una afectación registrada en el sistema de climatización del área quirúrgica del hospital.

Según explicó el Minsa, la suspensión busca garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para realizar los procedimientos médicos mientras se llevan a cabo los trabajos técnicos necesarios para solucionar la falla.

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MINSA: ¿Qué pasará con los pacientes que necesiten una cirugía de urgencia?

El Minsa informó que los pacientes que requieran atención quirúrgica de urgencia serán trasladados a hospitales cercanos que cuenten con las condiciones necesarias para brindar el servicio.

La Región de Salud de Los Santos indicó que ya se establecieron las coordinaciones correspondientes para garantizar la continuidad de la atención y evitar que la suspensión temporal afecte la seguridad de quienes necesiten una intervención urgente.

¿Cuándo se reanudarán las cirugías en el hospital de Las Tablas?

Por el momento, el Minsa no ha establecido una fecha para la reanudación de las cirugías en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

La institución señaló que mantiene una coordinación permanente con el personal técnico encargado de atender la afectación y trabaja para restablecer las actividades quirúrgicas en el menor tiempo posible.

El Ministerio de Salud indicó que comunicará oportunamente a la población los avances de los trabajos y la fecha en que se retomarán los procedimientos quirúrgicos.

Mientras dure la suspensión, las autoridades reiteraron que la prioridad es garantizar la salud y seguridad de los pacientes que acuden al centro hospitalario.