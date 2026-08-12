MINSA: Veraguas registra 2,900 casos de influenza en lo que va de 2026

La provincia de Veraguas registra 2,900 casos de influenza en lo que va de 2026, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud (MINSA).

El jefe de Salud de Veraguas, Alex Sánchez, informó además que 47 pacientes han requerido hospitalización por virus sincitial respiratorio, situación que mantiene la atención de las autoridades sanitarias.

Ante este escenario, se desarrollan jornadas de vacunación en la provincia con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y proteger a la población más vulnerable.

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MINSA insta a la vacunación como prevención

Las autoridades recuerdan que la vacuna contra la influenza está disponible para niños a partir de los seis meses de edad, además de otros grupos establecidos dentro de las recomendaciones de vacunación.

En el caso del virus sincitial respiratorio, la vacunación puede aplicarse durante el embarazo como una medida de protección para el bebé.

El MINSA exhorta a la población a acudir a los centros de salud para verificar las vacunas disponibles y mantener actualizado su esquema de inmunización, especialmente ante la circulación de diferentes virus respiratorios.