Minsa y MIDES reforzarán supervisión de centros donde viven adultos mayores

Minsa y MIDES reforzarán inspecciones en centros de adultos mayores

Más de 2,000 adultos mayores que viven en más de 80 centros de atención integral en Panamá serán beneficiados con una nueva estrategia de coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La iniciativa busca fortalecer la vigilancia, atención y protección de las personas mayores que residen de manera temporal o permanente en centros públicos y privados del país.

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La alianza fue formalizada mediante un instrumento que establece mecanismos de trabajo conjunto para garantizar que esta población reciba una atención digna, segura, integral y respetuosa de sus derechos.

¿Qué revisarán Minsa y MIDES en los centros de adultos mayores?

Como parte de la estrategia, ambas instituciones implementarán un mecanismo de supervisión unificado para evaluar de manera integral las condiciones en las que viven las personas mayores.

Durante las inspecciones se revisarán aspectos como:

Condiciones sanitarias.

Infraestructura.

Higiene.

Bioseguridad.

Expedientes clínicos.

Manejo y suministro de medicamentos.

Condiciones sociales.

Bienestar y calidad de vida de los residentes.

El objetivo es identificar de manera oportuna situaciones que requieran intervención o la aplicación de medidas correctivas.

Habrá visitas conjuntas durante todo el año

Minsa y MIDES establecerán un cronograma anual de visitas y supervisiones conjuntas, con el propósito de optimizar los recursos humanos y técnicos, ampliar la cobertura nacional y evitar que ambas instituciones dupliquen esfuerzos.

También se designarán funcionarios de enlace entre las dos entidades para agilizar la comunicación y facilitar la respuesta ante situaciones que requieran atención inmediata.

Los informes que resulten de las supervisiones serán compartidos entre ambas instituciones y se dará seguimiento a las recomendaciones formuladas.

¿Cuántos centros de adultos mayores supervisa el MIDES?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que el MIDES supervisa anualmente más de 80 centros, donde reciben atención más de 2,000 adultos mayores.

Carles destacó que la incorporación del Minsa permitirá reforzar la vigilancia de las condiciones de salud y bienestar de quienes viven en estos establecimientos.