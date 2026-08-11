Un hombre quedó en detención provisional luego de que la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, a través de su Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico, lograra la aplicación de esta medida cautelar por un caso ocurrido en Sabanitas.

El ciudadano fue imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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Dictan detención provisional por presunto robo agravado en Sabanitas

#Detención| La @PGN_PANAMA a través de su Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala logra la detención provisional para un hombre, imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado, ocurrido en Sabanitas. pic.twitter.com/ad2eJzBC5u — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 11, 2026

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público presentó los elementos que sustentan la investigación y solicitó la medida cautelar de detención provisional.

El juez de garantías determinó la aplicación de esta medida mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el hecho ocurrido en Sabanitas, provincia de Colón.

El proceso continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.