Colón Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 15:41

Dictan detención provisional por presunto robo agravado en Sabanitas

Un hombre quedó en detención provisional tras ser imputado por presunto robo agravado ocurrido en Sabanitas, informó la PGN.

Dictan detención provisional por presunto robo agravado

Dictan detención provisional por presunto robo agravado

@PGN_PANAMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre quedó en detención provisional luego de que la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, a través de su Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico, lograra la aplicación de esta medida cautelar por un caso ocurrido en Sabanitas.

El ciudadano fue imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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Dictan detención provisional por presunto robo agravado en Sabanitas

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público presentó los elementos que sustentan la investigación y solicitó la medida cautelar de detención provisional.

El juez de garantías determinó la aplicación de esta medida mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el hecho ocurrido en Sabanitas, provincia de Colón.

El proceso continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

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