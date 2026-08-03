Hombre de 25 años queda en detención por homicidio agravado y robo de un adulto mayor en Alanje

Hombre de 25 años queda en detención por homicidio agravado y robo de un adulto mayor

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Saida Romero, ordenó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano de 25 años, imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada el viernes 31 de julio de 2026, luego de que el Tribunal de Garantías analizara los elementos presentados por las partes.

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Jueza consideró que existen riesgos procesales

Al fundamentar su decisión, la jueza señaló que la medida era necesaria y proporcional a la naturaleza del caso, al considerar que existe una vinculación fortalecida del imputado con los hechos investigados.

Además, indicó que persisten riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posibilidad de afectar los medios de prueba, razones por las que ordenó que el acusado permanezca detenido mientras avanzan las investigaciones.

Tribunal legalizó la aprehensión e imputó cargos

Detención provisional para imputado por homicidio agravado y robo agravado de productor adulto mayor en Chiriquí



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Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías también legalizó la aprehensión del ciudadano y admitió la formulación de imputación de cargos presentada por los fiscales de la Sección de Homicidios del Ministerio Público, Erick Bonilla y Julio Vergara.

El imputado fue representado por la defensora pública Yaritzenia González.

Detención provisional: El crimen ocurrió en Quebrada Negra

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso se originó por un hecho ocurrido el 27 de julio de 2026 en la comunidad de Quebrada Negra, corregimiento de Nuevo México, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

En ese lugar, una persona de 75 años fue encontrada sin vida tras recibir varios impactos de bala.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.