Accidente en la Vía Panamericana deja un muerto tras caída de camioneta a una pendiente

Una persona falleció la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito registrado en la Vía Panamericana, a la altura del río Coclé del Sur.
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Autoridades investigan las causas del accidente en Vía Panamericana
Equipos de emergencia y las autoridades competentes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.
Por el momento, no se han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.
Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.