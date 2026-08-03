Accidente en la Vía Panamericana deja un muerto tras caída de camioneta a una pendiente

Una persona falleció la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito registrado en la Vía Panamericana , a la altura del río Coclé del Sur .

De acuerdo con información preliminar, el conductor de una camioneta de color negro perdió el control del vehículo, que posteriormente se salió de la carretera y cayó por una pendiente.

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Autoridades investigan las causas del accidente en Vía Panamericana

Una persona falleció tras un accidente de tránsito registrado este lunes en la Vía Panamericana, a orillas del Río Coclé del Sur.



Al parecer el conductor de una camioneta negra perdió el control del auto y cayó por una pendiente. pic.twitter.com/dRag7khB8K — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Equipos de emergencia y las autoridades competentes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Por el momento, no se han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.