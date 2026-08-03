Hallan el cuerpo sin vida de una persona dentro de un auto en un centro médico de Parque Lefevre

Hallan el cuerpo sin vida de una persona dentro de un auto

Una persona fue encontrada sin vida la mañana de este lunes dentro de un automóvil tipo sedán que permanecía estacionado en los estacionamientos privados de un centro médico, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.

Tras el hallazgo, unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

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Autoridades realizan las investigaciones tras hallazgo de cuerpo sin vida

Peritos y funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Esta mañana fue hallado el cuerpo sin vida de una persona dentro de un auto sedán que se encontraba en los estacionamientos privados de un centro médico en Parque Lefevre.



Unidades de la @policiadepanama y @PGN_PANAMA realizaron diligencias en el lugar. pic.twitter.com/6gp0wadroC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las posibles causas de la muerte, por lo que las investigaciones continúan.

Se espera que, conforme avancen las diligencias, las autoridades brinden mayores detalles sobre este caso.