Hallan el cuerpo sin vida de una persona dentro de un auto en un centro médico de Parque Lefevre

Una persona fue encontrada sin vida la mañana de este lunes dentro de un automóvil tipo sedán que permanecía estacionado en los estacionamientos privados de un centro médico, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.
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Autoridades realizan las investigaciones tras hallazgo de cuerpo sin vida
Peritos y funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las posibles causas de la muerte, por lo que las investigaciones continúan.
Se espera que, conforme avancen las diligencias, las autoridades brinden mayores detalles sobre este caso.