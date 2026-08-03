IDAAN: fechas, horarios y sectores afectados por trabajos de mantenimiento del 3 al 9 de agosto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el cronograma de trabajos de mantenimiento que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de agosto de 2026 en diferentes plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y tomas de agua del país.
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Provincias donde el IDAAN realizara trabajos
Los Santos Estación de bombeo
Toma de Rufina Alfaro
- Trabajo: Limpieza del pozo de succión.
- Fecha: 4 de agosto.
- Horario: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Los Olivos, El Bongo, Llano Largo, La Villa de Los Santos, El Ejido, Santa Ana, Guararé, Las Tablas, Las Palmitas
Planta potabilizadora Llano de Piedra
Trabajos programados:
- Limpieza del equipo de bombeo #1 sumergible.
- 3 de agosto
- 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Limpieza del equipo de bombeo #2 sumergible.
- 6 de agosto
- 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lavado de sedimentador.
- 8 de agosto
- 10:00 p.m. a 1:00 a.m.
Zona afectada:
- Llano de Piedra
Panamá Oeste Potabilizadora Jaime Díaz Quintero
Trabajo:
- Limpieza de sedimentadores y floculadores.
Fecha:
- 5 de agosto
Horario:
- 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Barrio Colón, Barrio Balboa, El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito, Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte, El Tecal, Corotú, Altos del Tecal, La Floresta y Áreas aledañas.
Coclé Estación de bombeo de Penonomé
Trabajo:
- Limpieza de la toma de agua cruda.
Fecha:
- 3 de agosto
Horario:
- 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Penonomé, Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano María, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado y Altos del Prado.
Herrera Potabilizadora Roberto Reyna
Trabajo:
- Reemplazo del motor de 400 HP.
Fecha:
- 4 de agosto
Afectaciones por horario:
8:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Corregimiento de La Arena.
- Parte de la urbanización Marejobo.
10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Acueducto de Chitré.
- La Arena.
- Monagrillo.
1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Corregimiento de La Arena.
- Parte de la urbanización Marejobo.
Chiriquí Potabilizadora Los Algarrobos
Trabajo:
- Limpieza del tren #3 sedimentador/floculador.
Fecha:
- 5 de agosto.
Horario:
- 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Parte alta de David, Las Lomas, David Cabecera y Línea de 18 pulgadas.
Potabilizadora Barú
Trabajo:
- Desinfección de los filtros 2 y 3.
Fecha:
- 4 de agosto.
Horario:
- 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Zona afectada:
- Paso Canoas Arriba.
Potabilizadora Santa Marta
Trabajo:
- Limpieza de las fosas en la toma del río Divalá.
Fecha:
- 6 de agosto.
Horario:
- 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta Cabecera.
Potabilizadora Dolega
Trabajo:
- Limpieza del tren #2 sedimentador/floculador.
Fecha:
- 4 de agosto.
Horario:
- 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Dolega cabecera, Dolega parte alta, Cementerio, Barriada Alvarado y La Torre.
Veraguas Potabilizadora Santiago
Trabajo:
- Mantenimiento del sedimentador #1 del módulo viejo.
Fecha:
- 6 de agosto.
Horario:
- 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Zonas afectadas:
- La Peña, San Antonio, Atalaya y Áreas aledañas.
Colón Potabilizadora Portobelo
Trabajo:
- Limpieza de captación.
Fecha:
- 6 de agosto.
Horario:
- 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zona afectada:
- Distrito de Portobelo.
Darién Potabilizadora Yaviza
Trabajo:
- Lavado de floculadores, decantadores y canal de entrada.
Fecha:
- 8 de agosto.
Horario:
- 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Poblado de Yaviza y Carretera hasta la estación de bomberos.
El IDAAN recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con anticipación para reducir el impacto de las interrupciones temporales del servicio durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento.