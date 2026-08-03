Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 11:18

IDAAN: fechas, horarios y sectores afectados por trabajos de mantenimiento del 3 al 9 de agosto

El IDAAN anunció los trabajos de mantenimiento que realizará entre el 3 y el 9 de agosto en plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y tomas de agua.

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en diversas provincias. 

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en diversas provincias. 

@IDAAN
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el cronograma de trabajos de mantenimiento que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de agosto de 2026 en diferentes plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y tomas de agua del país.

Las labores incluyen limpieza de sedimentadores, floculadores, filtros, equipos de bombeo y tomas de agua, por lo que el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores.

Pude leer: ¿Vives en La Chorrera? IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito

Provincias donde el IDAAN realizara trabajos

Los Santos Estación de bombeo

Toma de Rufina Alfaro

  • Trabajo: Limpieza del pozo de succión.
  • Fecha: 4 de agosto.
  • Horario: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Los Olivos, El Bongo, Llano Largo, La Villa de Los Santos, El Ejido, Santa Ana, Guararé, Las Tablas, Las Palmitas

Planta potabilizadora Llano de Piedra

Trabajos programados:

  • Limpieza del equipo de bombeo #1 sumergible.
  • 3 de agosto
  • 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Limpieza del equipo de bombeo #2 sumergible.
  • 6 de agosto
  • 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lavado de sedimentador.
  • 8 de agosto
  • 10:00 p.m. a 1:00 a.m.

Zona afectada:

  • Llano de Piedra

Panamá Oeste Potabilizadora Jaime Díaz Quintero

Trabajo:

  • Limpieza de sedimentadores y floculadores.

Fecha:

  • 5 de agosto

Horario:

  • 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Barrio Colón, Barrio Balboa, El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito, Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte, El Tecal, Corotú, Altos del Tecal, La Floresta y Áreas aledañas.

Coclé Estación de bombeo de Penonomé

Trabajo:

  • Limpieza de la toma de agua cruda.

Fecha:

  • 3 de agosto

Horario:

  • 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Penonomé, Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano María, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado y Altos del Prado.

Herrera Potabilizadora Roberto Reyna

Trabajo:

  • Reemplazo del motor de 400 HP.

Fecha:

  • 4 de agosto

Afectaciones por horario:

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • Corregimiento de La Arena.
  • Parte de la urbanización Marejobo.

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Acueducto de Chitré.
  • La Arena.
  • Monagrillo.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

  • Corregimiento de La Arena.
  • Parte de la urbanización Marejobo.

Chiriquí Potabilizadora Los Algarrobos

Trabajo:

  • Limpieza del tren #3 sedimentador/floculador.

Fecha:

  • 5 de agosto.

Horario:

  • 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Parte alta de David, Las Lomas, David Cabecera y Línea de 18 pulgadas.

Potabilizadora Barú

Trabajo:

  • Desinfección de los filtros 2 y 3.

Fecha:

  • 4 de agosto.

Horario:

  • 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Zona afectada:

  • Paso Canoas Arriba.

Potabilizadora Santa Marta

Trabajo:

  • Limpieza de las fosas en la toma del río Divalá.

Fecha:

  • 6 de agosto.

Horario:

  • 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta Cabecera.

Potabilizadora Dolega

Trabajo:

  • Limpieza del tren #2 sedimentador/floculador.

Fecha:

  • 4 de agosto.

Horario:

  • 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Dolega cabecera, Dolega parte alta, Cementerio, Barriada Alvarado y La Torre.

Veraguas Potabilizadora Santiago

Trabajo:

  • Mantenimiento del sedimentador #1 del módulo viejo.

Fecha:

  • 6 de agosto.

Horario:

  • 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • La Peña, San Antonio, Atalaya y Áreas aledañas.

Colón Potabilizadora Portobelo

Trabajo:

  • Limpieza de captación.

Fecha:

  • 6 de agosto.

Horario:

  • 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Zona afectada:

  • Distrito de Portobelo.

Darién Potabilizadora Yaviza

Trabajo:

  • Lavado de floculadores, decantadores y canal de entrada.

Fecha:

  • 8 de agosto.

Horario:

  • 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Poblado de Yaviza y Carretera hasta la estación de bomberos.

El IDAAN recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con anticipación para reducir el impacto de las interrupciones temporales del servicio durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Idaan inicia operativo "Panamá sin fugas" en Arraiján

MiBus aclara cómo usar los nuevos validadores y dónde reportar inconvenientes

Hombre de 25 años queda en detención por homicidio agravado y robo de un adulto mayor en Alanje

Recomendadas

Más Noticias