IDAAN: fechas, horarios y sectores afectados por trabajos de mantenimiento del 3 al 9 de agosto

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en diversas provincias. @IDAAN

Por María Hernández El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el cronograma de trabajos de mantenimiento que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de agosto de 2026 en diferentes plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y tomas de agua del país.

Las labores incluyen limpieza de sedimentadores, floculadores, filtros, equipos de bombeo y tomas de agua, por lo que el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores.

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