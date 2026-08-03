E-tax, DGI: ¿Qué es y para qué sirve en Panamá?

E-Tax 2.0 es la plataforma digital oficial de la DGI.

E-Tax 2.0 es la plataforma digital oficial de la Dirección General de Ingresos ( DGI ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá. Este sistema permite a personas naturales y jurídicas realizar trámites tributarios por Internet, sin necesidad de acudir a una oficina.

A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden presentar declaraciones de impuestos, efectuar pagos, consultar su estado de cuenta tributario y gestionar diversos servicios fiscales desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a Internet.

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¿Para qué sirve e-Tax 2.0?

Entre las principales funciones de la plataforma se encuentran:

Declarar y pagar impuestos: Permite presentar declaraciones juradas del Impuesto sobre la Renta, ITBMS y otros tributos, además de generar boletas de pago electrónicas.

Permite presentar declaraciones juradas del Impuesto sobre la Renta, ITBMS y otros tributos, además de generar boletas de pago electrónicas. Realizar trámites tributarios: Facilita la solicitud de certificados de Paz y Salvo, la inscripción o actualización en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y otros procedimientos administrativos.

Facilita la solicitud de certificados de Paz y Salvo, la inscripción o actualización en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y otros procedimientos administrativos. Consultar el estado de cuenta: Los usuarios pueden revisar su cuenta corriente tributaria, verificar saldos pendientes y dar seguimiento a sus obligaciones fiscales.

Los usuarios pueden revisar su cuenta corriente tributaria, verificar saldos pendientes y dar seguimiento a sus obligaciones fiscales. Recibir notificaciones: La plataforma envía avisos sobre fechas de vencimiento y otras comunicaciones oficiales emitidas por la DGI.

Gracias a e-Tax 2.0, los contribuyentes pueden realizar la mayoría de sus gestiones tributarias de manera digital, agilizando los procesos y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

DGI toma acciones y remplazará en e-Tax

Como parte de las medidas adoptadas tras el fraude fiscal detectado en perjuicio del Estado, la DGI anunció que sustituirá el sistema e-Tax por una plataforma tecnológica de última generación. Esta modernización busca fortalecer la transparencia, optimizar la gestión tributaria y reducir los riesgos asociados a la manipulación de información, mediante herramientas tecnológicas más robustas y seguras.