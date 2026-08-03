E-tax, DGI: ¿Qué es y para qué sirve en Panamá?

E-Tax 2.0 es la plataforma digital oficial de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá. Este sistema permite a personas naturales y jurídicas realizar trámites tributarios por Internet, sin necesidad de acudir a una oficina.
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¿Para qué sirve e-Tax 2.0?
Entre las principales funciones de la plataforma se encuentran:
- Declarar y pagar impuestos: Permite presentar declaraciones juradas del Impuesto sobre la Renta, ITBMS y otros tributos, además de generar boletas de pago electrónicas.
- Realizar trámites tributarios: Facilita la solicitud de certificados de Paz y Salvo, la inscripción o actualización en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y otros procedimientos administrativos.
- Consultar el estado de cuenta: Los usuarios pueden revisar su cuenta corriente tributaria, verificar saldos pendientes y dar seguimiento a sus obligaciones fiscales.
- Recibir notificaciones: La plataforma envía avisos sobre fechas de vencimiento y otras comunicaciones oficiales emitidas por la DGI.
Gracias a e-Tax 2.0, los contribuyentes pueden realizar la mayoría de sus gestiones tributarias de manera digital, agilizando los procesos y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.
DGI toma acciones y remplazará en e-Tax
Como parte de las medidas adoptadas tras el fraude fiscal detectado en perjuicio del Estado, la DGI anunció que sustituirá el sistema e-Tax por una plataforma tecnológica de última generación. Esta modernización busca fortalecer la transparencia, optimizar la gestión tributaria y reducir los riesgos asociados a la manipulación de información, mediante herramientas tecnológicas más robustas y seguras.