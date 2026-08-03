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MEF anuncia acciones judiciales, transformación tecnológica y medidas de control en la DGI

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Felipe Chapman, anunció este lunes una serie de acciones judiciales, una transformación tecnológica y medidas de control en la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de detectar esquemas de defraudación fiscal dentro del sistema e-Tax, el cual será reemplazado por una “plataforma digital que fortalecerá la trazabilidad de los trámites, eliminará procesos manuales vulnerables y reforzará la transparencia en la administración de los recursos públicos”.