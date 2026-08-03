Venta de tanques de gas: MICI aclara cuándo un comercio puede ser sancionado

En la edición matutina de Telemetro Reporta de este lunes 3 de agosto, se entrevistó al viceministro de Comercio e Industrias (MICI), Omar Torres, quien se refirió a las acciones de la Acodeco tras recibir denuncias sobre irregularidades en la venta de tanques de gas en comercios minoristas.

De acuerdo con el funcionario, los comercios están obligados a exhibir el precio visible y correcto, así como a verificar que el tanque cuente con el sello de seguridad colocado por la empresa distribuidora. Si en estos locales el tanque carece del sello de seguridad, la entidad inicia un proceso de investigación y sanción. Sin embargo, si se cumplen las condiciones requeridas, no se aplicarán medidas punitivas.

Por otro lado, si el tanque cuenta con el sello pero no cumple con el peso correspondiente (25 libras), todos los cilindros del local quedarán restringidos para la venta y la Acodeco contactará al distribuidor.

“En efecto, hubo un tema con los tanques de gas y lo primero y más importante en toda esta ecuación es cuidar al consumidor, eso es lo primero. Si tú compras un tanque de 25 libras, tiene que tener 25 libras y punto, no hay más nada que hablar de eso”, Omar Torres, viceministro… pic.twitter.com/jZCcP4msiL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

En los últimos días, diversos propietarios de comercios minoristas han reaccionado a estas inspecciones. Por ello, la Acodeco ha solicitado que el gas licuado se siga comercializando, ya que no se tiene contemplado un desabastecimiento. Actualmente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realiza acciones al respecto.

¿Cuánto pesa un tanque de gas?

El viceministro explicó que el peso total de un cilindro se compone de dos factores: el gas, que equivale a 25 libras, y la tara (el recipiente vacío), cuyo peso está marcado de forma visible. Al sumar ambas cantidades se obtiene el peso bruto. El cliente solo paga por el contenido, el cual está subsidiado por el Gobierno y se comercializa a 4.37 balboas aproximadamente.

Para detectar irregularidades, las autoridades restan la tara del peso total para comprobar si el gas contenido equivale realmente a las 25 libras reglamentarias. La autoridad aclaró que el peso del recipiente puede variar dentro de un rango de tolerancia de 24.75 a 25.25 libras.