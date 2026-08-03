Venta de tanques de gas: MICI aclara cuándo un comercio puede ser sancionado

En la edición matutina de Telemetro Reporta de este lunes 3 de agosto, se entrevistó al viceministro de Comercio e Industrias (MICI), Omar Torres, quien se refirió a las acciones de la Acodeco tras recibir denuncias sobre irregularidades en la venta de tanques de gas en comercios minoristas.
Por otro lado, si el tanque cuenta con el sello pero no cumple con el peso correspondiente (25 libras), todos los cilindros del local quedarán restringidos para la venta y la Acodeco contactará al distribuidor.
En los últimos días, diversos propietarios de comercios minoristas han reaccionado a estas inspecciones. Por ello, la Acodeco ha solicitado que el gas licuado se siga comercializando, ya que no se tiene contemplado un desabastecimiento. Actualmente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realiza acciones al respecto.
¿Cuánto pesa un tanque de gas?
El viceministro explicó que el peso total de un cilindro se compone de dos factores: el gas, que equivale a 25 libras, y la tara (el recipiente vacío), cuyo peso está marcado de forma visible. Al sumar ambas cantidades se obtiene el peso bruto. El cliente solo paga por el contenido, el cual está subsidiado por el Gobierno y se comercializa a 4.37 balboas aproximadamente.
Para detectar irregularidades, las autoridades restan la tara del peso total para comprobar si el gas contenido equivale realmente a las 25 libras reglamentarias. La autoridad aclaró que el peso del recipiente puede variar dentro de un rango de tolerancia de 24.75 a 25.25 libras.