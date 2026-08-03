Planta de Mendoza queda fuera de operaciones y deja sin agua a sectores de Panamá Oeste

IDAAN - Planta de Mendoza queda fuera de operaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora de Mendoza, administrada y operada en conjunto con el Canal de Panamá, se encuentra fuera de operaciones debido a una incidencia eléctrica. Como consecuencia de esta situación, se registra afectación en el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Oeste.

De acuerdo con el reporte oficial, las áreas que presentan interrupciones en el servicio son:

Panamá Oeste: Informamos que la planta potabilizadora de Mendoza, administrada y operada por el @canaldepanama , se encuentra fuera de operaciones debido a una incidencia eléctrica. Sectores con afectación en el suministro: Juan D. Arosemena Vista Alegre La Chorrera… pic.twitter.com/Ni3ByO31Bu

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Juan Demóstenes Arosemena.

Vista Alegre.

La Chorrera, hasta el sector de La Pesa.

Autoridades trabajan para restablecer el servicio

El Idaan indicó que se mantiene dando seguimiento a la incidencia eléctrica que provocó la salida de operaciones de la planta potabilizadora.

Hasta el momento, no se ha informado un tiempo estimado para el restablecimiento del suministro de agua potable en las comunidades afectadas.

Las autoridades recomendaron a los residentes hacer un uso racional del agua almacenada mientras continúan los trabajos para normalizar el servicio.