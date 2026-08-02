IFARHU abre becas para estudiar inglés en la Universidad de Belice: así puede aplicar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que hasta el 15 de agosto de 2026 estará abierta la convocatoria para el Programa de Inglés como Segundo Idioma de la Universidad de Belice, correspondiente al período académico 2026-2027.
IFARHU: ¿Quiénes pueden aplicar?
De acuerdo con el IFARHU, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano panameño.
- Tener 18 años o más.
- Contar con bachillerato completo.
Los interesados deberán cumplir con los demás requisitos y documentos establecidos en la convocatoria oficial.
¿Dónde consultar la información?
El IFARHU invitó a los aspirantes a revisar los detalles del programa, requisitos y proceso de postulación en la convocatoria disponible en su portal oficial: Convocatoria del Programa de Inglés de la Universidad de Belice 2026-2027
La institución recomienda realizar la postulación antes del 15 de agosto, fecha en la que cerrará la convocatoria.