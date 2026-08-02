IFARHU abre becas para estudiar inglés en la Universidad de Belice: así puede aplicar

IFARHU abre becas para estudiar inglés en la Universidad de Belice

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que hasta el 15 de agosto de 2026 estará abierta la convocatoria para el Programa de Inglés como Segundo Idioma de la Universidad de Belice, correspondiente al período académico 2026-2027.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos panameños interesados en fortalecer sus competencias en el idioma inglés mediante esta oportunidad de formación internacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

IFARHU: ¿Quiénes pueden aplicar?

El @IFARHU anuncia que hasta el 15 de agosto está abierta la convocatoria para Programa de Inglés como Segundo Idioma de la Universidad de Belice.



Los interesados deben ser ciudadanos panameños, tener más de 18 años de edad y contar con bachillerato completo.



Pueden obtener… pic.twitter.com/rlrm1u9uiZ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 2, 2026

De acuerdo con el IFARHU, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano panameño .

. Tener 18 años o más .

. Contar con bachillerato completo.

Los interesados deberán cumplir con los demás requisitos y documentos establecidos en la convocatoria oficial.

¿Dónde consultar la información?

El IFARHU invitó a los aspirantes a revisar los detalles del programa, requisitos y proceso de postulación en la convocatoria disponible en su portal oficial: Convocatoria del Programa de Inglés de la Universidad de Belice 2026-2027

La institución recomienda realizar la postulación antes del 15 de agosto, fecha en la que cerrará la convocatoria.