Panamá Nacionales -  2 de agosto de 2026 - 13:47

Reportan sismo de magnitud 4.9 en la frontera entre Panamá y Colombia: fue sentido en Darién

El Instituto de Geociencias informó sobre un sismo de magnitud preliminar 4.9 al este de Jaqué, en Darién. El Sinaproc confirmó que no se reportan afectaciones.

Reportan sismo de magnitud 4.9 en la frontera entre Panamá y Colombia

Reportan sismo de magnitud 4.9 en la frontera entre Panamá y Colombia

@IGCP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud preliminar 4.9, registrado a las 12:12 p.m. de este domingo en la región fronteriza entre Panamá y Colombia.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 96 kilómetros al este de Jaqué, en la provincia de Darién.

Sinaproc mantiene monitoreo tras sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil indicó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mantiene el monitoreo de la situación tras el sismo.

La entidad precisó que el movimiento fue percibido por residentes de la comunidad de Yaviza, en la provincia de Darién.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registran daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico.

Los organismos de emergencia continúan dando seguimiento a la actividad para informar oportunamente cualquier novedad y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales.

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