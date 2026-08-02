Reportan sismo de magnitud 4.9 en la frontera entre Panamá y Colombia: fue sentido en Darién

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud preliminar 4.9, registrado a las 12:12 p.m. de este domingo en la región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Sinaproc mantiene monitoreo tras sismo
El Sistema Nacional de Protección Civil indicó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mantiene el monitoreo de la situación tras el sismo.
La entidad precisó que el movimiento fue percibido por residentes de la comunidad de Yaviza, en la provincia de Darién.
Sin reportes de daños
Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registran daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico.
Los organismos de emergencia continúan dando seguimiento a la actividad para informar oportunamente cualquier novedad y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales.